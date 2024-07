Jude je zlatý chlapec, úžasný hráč, ospevoval Bellinghama brankár Pickford

Slováci mali na dosah historický postup do štvrťfinále európskeho šampionátu po góle Ivana Schranza z 25. minúty.

Ten svojím gólom v nadstavenom čase zachránil Albión od vyradenia a poslal zápas do predĺženia.

BLANKENHAIN. Anglický futbalový brankár Jordan Pickford deň po dramatickom osemfinálovom súboji na EURO 2024 (ME vo futbale) so Slovenskom (2:1 pp) vyzdvihol výkon spoluhráča Judea Bellinghama.

Krátko po zmene strán sa podarilo vyrovnať Philovi Fodenovi, no gól pre ofsajd neplatil.

V predposlednej minúte nadstavenia udrel efektnými nožničkami Jude Bellingham, ktorý poslal duel do predĺženia.

Už v jeho prvej minúte využili Angličania momentum a Harry Kane svojím 65. reprezentačným gólom rozhodol o postupe do štvrťfinále.

Hneď úvode predĺženia dal Harry druhý gól a potom to už bolo o našej mentalite, aby sme duel dotiahli do konca," uviedol podľa DPA 30-ročný brankár Evertonu.

"No vzápätí som začal premýšľať, či VAR opäť nevstúpi do hry, pretože pri vyrovnávajúcom góle Phila k tomu prišlo.

"Bol to neuveriteľný moment," povedal o Bellinghamovom góle Pickford.

Albión sa vo štvrťfinále stretne so Švajčiarmi, ktorí v osemfinále vyradili obhajcov titulu z Talianska (2:0).

"Je to pre nás ďalší náročný súper. Úroveň sa stále zvyšuje a my musíme pridať. Do duelu dáme 100 percent. Veríme, že naši priaznivci budú stáť pri nás.

Sú našou veľkou súčasťou, ktorá nám dodáva energiu. Atmosféra, ktorú pre nás vytvárajú, je vynikajúca," opísal svoje pocity pred štvrťfinále Pickford.