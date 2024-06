Online futbal: Španielsko - Gruzínsko na EURO 2024 (LIVE, dnes)

Pekný večer všetkým fanúšikom futbalu. Dnes nás čaká osemfinálový súboj medzi Španielskom a Gruzínskom.



Futbalová verejnosť nestavala Španielov do role favorita pred turnajom, no zverenci Luisa de la Fuenteho dokazujú pravý opak. Bez straty bodu a s nulou v kolónke inkasovaných gólov prešli skupinovou fázou a to skupina Španielov bola považovaná za skupinu smrti, keďže v nej boli aj Taliansko a Chorvátsko.



Gruzínsko môžeme označiť za prekvapenie turnaja. Tím, ktorý sa prvýkrát prebojoval na ME ako samostatná krajina, zahájil turnaj síce jasnou prehrou proti Turecku (1:3), no následne zlepšený výkon proti Českej republike (1:1) priniesol prvý bod zverencom Willyho Sagnola. Senzáciu Gruzínci zavŕšili v poslednom súboji skupinovej fázy zdolali Portugalsko 2:0 po góloch Kvaratskheliu a Mikautadzeho.



Španielsko a Gruzínsko si zmerali sily doposiaľ sedemkrát a z víťazstva sa 6-krát tešili hráči Španielska a raz Gruzínci. Duel má výkop naplánovaný na 21:00 a sprevádzať vás ním bude Tomáš Hládek.