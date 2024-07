Myslím si, že som nesklamal. Bero dostal od Calzonu prvýkrát väčšiu dôveru

Dvadsaťosemročný hráč Bochumu sa dostal do záverečnej nominácie ME na tretí pokus. Prípravné kempy absolvoval aj pred turnajmi v roku 2016 a 2020.

Jeho tím prehral v osemfinále s Anglickom 1:2 pp a stredopoliar nastúpil v 81. minúte. Bero hral aj proti Rumunom, no v tomto stretnutí prišiel na ihrisko až v nadstavení.

"Mali by sme si vážiť, že sme tu. Každý jeden raz na tomto turnaji by mal byť pre nás sviatok. Vedel som, že mám za sebou ťažkú sezónu v ťažkej lige a myslím, že som nesklamal," povedal Bero ohľadom Slovenska na kontinentálnom šampionáte.

Turecký arbiter Halil Umut Meler neodpískal zákrok ako nedovolený. Guehi pritom nedovolene bránil aj Ivana Schranza, ktorý napriek tomu poslal v 25. minúte Slovensko do vedenia.

Bero mal za stavu 1:2 v predĺžení možnosť ísť do úniku, no skončil na zemi po súboji s Marcom Guehim.

"Na keby sa vo futbale nehrá. Rozhodca to nezapískal, musíme to rešpektovať. Mali sme to zvládnuť," zhodnotil Bero pre TASR. Na ihrisku bol aj počas vyrovnávajúceho gólu:

"Povedal by som, že mali kus šťastia a enormnú kvalitu Bellinghama. Všetci sa zhodneme na tom, že jeho gól bol výstavný. Dalo sa asi brániť lepšie, ale naozaj sa mu to podarilo," dodal ohľadom "nožničiek" anglického útočníka.

Úradujúci vicemajstri z Anglicka narazia v sobotnom štvrťfinále na Švajčiarov. Tí vyradili Taliansko (2:0), ktoré zdolalo na predošlom turnaji vo finále práve "Albion".

Slovákov čakajú najbližšie septembrové zápasy C-divízie Ligy národov.