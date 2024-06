Southgate mnoho úloh zvláda na výbornú. Nie je však veľký taktik, vraví anglický novinár

Takáto je anglická mentalita, ktorá hraničí až s aroganciou. Vždy sú presvedčení, že to dotiahnu minimálne do finále.

Fanúšikovia sa tešia aj z toho, že sa dostali na tú ľahšiu vetvu pavúka. Postup berú za samozrejmosť a majú radosť z toho, že ich cesta do finále bude jednoduchšia.

Vzájomné zápasy so Slovenskom boli pre Angličanov úspešné a berú to tak, že vo vašom kádri nie je žiadna svetová hviezda.

Pred poslednými zápasmi skupinovej fázy ešte nebolo isté, či Anglicko bude mať za súpera Holandsko alebo Slovensko. Ako to vnímali vaši fanúšikovia?

Jude Bellingham má za sebou výnimočnú sezónu v Reale Madrid. V prvom zápase so Srbskom hral dobre asi dvadsať minút v prvom polčase, odvtedy je na ihrisku takmer neviditeľný.

Angličania sa vždy viac zaoberajú vlastným tímom ako súpermi. Všetci sú rozčúlení a zhrození, ako slabo hrá anglická reprezentácia, pritom má v kádri fantastických hráčov. Nikto to nechápe a všetci si myslia, že za to môže tréner Gareth Southgate.

Vôbec nepredpokladajú, že by ich Slováci prekvapili, najmä teraz, keď zatiaľ veľmi na turnaji neoslnili?

No obrancovia sú zatiaľ pozitívnym prekvapením. Marc Guéhi má iba 23 rokov, no hrá na tomto turnaji výborne. Aj John Stones hrá veľmi spoľahlivo.

Anglicko zatiaľ inkasovalo zatiaľ iba jeden gól aj to zo strely z diaľky od Dánov.

Všetci očakávajú ľahký zápas so Slovenskom, no podľa mňa to vôbec nebude také jednoduché.