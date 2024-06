Nikto by na nás nestavil ani euro. Naša mentalita sa zmenila, zdôraznil Calzona

Po stretnutí Slovenska a Rumunska v poslednom kole skupinovej fázy na EURO 2024 sa to však stalo realitou. Výsledok 1:1 posunul oba tímy zo skupiny E do osemfinále.

„Máme skvelý kolektív, ale nemôžem vám povedať, kam to až môžeme dotiahnuť. To, čo povedať môžem, je, že sme vždy diktovali hru a tempo a nikdy sme neprenechali iniciatívu súperom,“ podčiarkol.

Bolo to hanebné

Pred zápasom sa vo veľkom riešilo, že keďže remíza vyhovuje obom, mužstvá sa určite dohodnú.

Zápas však nepriniesol žiadnu frašku, v ktorom by všetci len čakali na konečný hvizd.

„Mali by sa nám ospravedlniť,“ zdôrazňoval tréner Rumunska Edward Iordanescu. „Oháňali sa tu matematikou, namiesto toho, aby si počkali, aký to bude zápas. Bolo to hanebné. Ukázali sme charakter. Ak by sme prehrali, prehrali by sme dôstojne,“ podčiarkol rumunský kouč.