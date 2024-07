Slovensko dalo do zápasu srdce a Anglicko hľadelo do očí ponižujúcej prehre, píšu vo svete

"Ďakujeme Gruzínsko" hlásil palcovým titulkom britský bulvárny denník The Sun po poslednom zápase skupinovej fázy, ktorý určil Angličanom osemfinálového súpera.

Namiesto Holanďanov to boli Slováci, ktorí nevzbudzovali na Ostrovoch veľký rešpekt. Ale uplynulo len zopár minút zo súboja v Gelsenkirchene a britské médiá spozorneli.

"Nemusíme prepadať panike. Ak dostaneme zápas do predĺženia - viem, že to nebude ideálne - ale myslím, že potom vyhráme," tvrdil pre rádio BBC 5 bývalý brankár anglickej reprezentácie a Celtiku Glasgow Joe Hart. Nemýlil sa.

"Slováci zaslúžene vedú," priznal v online prenose The Sun. "Nie, to nie je chyba. Slovensko zaslúžene vedie," hlásila po prvom polčase BBC.

Anglicko vyhralo nad Slovenskom a dostalo sa do štvrťfinále EURO 2024, ale až po tom, čo hľadelo do ponižujúcej porážke - napísal The Telegraph.

"Slovensko do zápasu vložilo srdce. Naozaj sa viem vcítiť do ich situácie," vravel v prenose BBC 5 bývalý anglický obranca Matthew Upson.

Izzy Christiansenová, ktorá odohrala za ženský výber Albiónu 31 zápasov, dokonca tvrdila, že Slováci boli lepší. "To, čo predviedol Jude Bellingham, bolo úžasné. Veľkosť hráčov sa ukáže vo veľkých chvíľach, keď ich národ potrebuje," dodala.