Anglicko



Angličania nepredvázajú zatiaľ na šampionáte presvedčivé výkony. Tréner Gareth Southgate je za predvedenú hru veľmi kritizovaný. Hráči Albiou zvíťazili v prvom zápase so Srbskom 1:0. V zápase s Dánskom sa zrodila remíza 1:1. V zápase so Slovinsko nepadol ani jeden gól. Angličania sú dnes favoritom. Musia to však potvrdiť na ihrisku.



Slovensko



Na našu veľkú radosť postúpili slovenskí reprezentanti do osemfinále ME v Nemecku. Vo veľmi vyrovnanej skupine skončili so 4 bodmi na treťom mieste a zaistili si tak postup. V prvom zápase vyhrali Slováci proti veľkému favoritovi našej skupiny Belgicku 1:0. V druhom zápase sme podľahli Ukraine 1:2. V treťom zápase s Rumunskom sa zrodila postupová remíza 1:1.