Zahádzali ho pivom, kajá sa. Experiment nevyšiel: Slováci čelia ustráchaným Angličanom

„Momentálne sme v inom svete, mám pocit, že je to pravdepodobne kvôli mne,” priznal si chybu po dueli so Slovinskom Southgate.

Keď sa jeden z novinárov spýtal trénera na pozápasovej tlačovej konferencii na tento incident, odpovedal: „Nezmením to, takže je zbytočné na to míňať energiu.”

Southgate vie, že anglický futbalový fanúšik patrí medzi najnáročnejších vo svete. Ako ho ale uspokojiť?

Zápas proti Slovensku môže byť posledný

„Vyzerá to tak, že Southgate nemá plán. Musí jeden nájsť, a to rýchlo,” napísal Jack-Pitt Brooke z The Athletic.

Nie je tajomstvom, že jeho práca je na tenkom ľade. Sociálne siete zaplavujú vtípky na jeho účet.

Ak by vraj Southgate viedol prevádzku pizzérie, tak by celá zhorela. Ak by riadil letisko, parkovali by na ňom lode.