Szilárd Németh: Chalani pod Calzonom pochopili, že sa nemusia strachovať

Bude to ťažký zápas. Je ale dobré, že sme nedostali Španielov, proti ktorým by sa hralo ešte ťažšie. Španieli sú tímom, ktorý drží loptu 90 minút a hrať bez lopty, k tomu zostať koncetrovaný počas celého zápasu, je nesmierne náročné.

Na oko to možno zatiaľ vyzerá tak, že nedominujú. Tréner Southgate to poskladá často tak, že v zápase aj bránia, príliš nenapádajú, nehrajú vysoký pressing a počkajú si na súpera na polovici ihriska.

Ja osobne by som to tak nenazval. Naši hráči samozrejme nastúpia s tým, že Angličania sú favoriti a môžu len prekvapiť. Tlak bude ale aj na nich, nakoľko každý hráč chce vyhrať zápas.

Anglicko - 1,5 miliardy eur. Slovensko - 156 miliónov eur. Najväčší rozdiel spomedzi osemfinálových dvojíc v hodnote kádrov. Keby vám pred dvadsiatimi rokmi niekto povedal, že káder má hodnotu miliardu a pol, ako by ste reagovali?

Takto to vyplynulo. Financie vo futbale išli nahor. Ak by naši hráči mali inú národnosť, tak určite by stáli viac. Či Škriniar, či Hancko alebo Lobotka. Ak by pochádzali z inej krajiny, tak aj ich ceny by boli približne také, aké majú anglické hviezdy.

Ktorí hráči zo slovenského tímu na vás doposiaľ najviac zapôsobili?

Stano Lobotka je momentálne náš najlepší hráč. Vie, kedy spomaliť hru, kedy ju zrýchliť. Má výborný prvý dotyk, videnie na ihrisku. Veľmi dobre mu ale sekunduje obrana. Treba ale pochváliť kolektívny výkon, každý hráč vie, čo chce hrať.