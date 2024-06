Z Dúbravku som urobil hviezdu šou. Je ako z učebnice a kultový, tvrdili Briti

BRATISLAVA, MAINZ. Ako dieťa chodil do umeleckej školy, aj doma hráva na klavíri. Prijali ho na dve vysoké školy, číta veľa kníh. „Je to hĺbavý inteligent,“ opísal ho jeden z bývalých trénerov národného tímu.

"Rád by som sa stretol s mojimi spoluhráčmi z Newcastlu, Anthonym Gordonom a Kieranom Trippierom. Je to krajina, v ktorej žijem, a liga, v ktorej hrám, a rád by som si proti nimi zahral," vravel.

V roku 2018 vnikol Dúbravka do Premier League ako kométa, prvý polrok bol iba na hosťovaní.

„Vzhľadom na to, že odkiaľ pochádza... A to nemyslím neúctivo. Odkiaľ prišiel a vstúpil do najlepšej ligy sveta. Zaslúži si veľký kompliment. V Newcastle urobil veľmi dobrú kariéru,“ vyhlásil bývalý tréner Newcastle Steve Bruce.

Anglický veľkoklub kúpil Slováka zo Sparty Praha za šesť miliónov eur, čo sa ukázalo ako veľmi dobrý obchod. Pre obe strany.