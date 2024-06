Kto zavolá Pekaríkovi? V našej lige by bol okamžite najlepším pravým obrancom

Keď sme videli, že súper nemá nejakú kvalitu v strede, že by nás prehral, aj kopí chyby a zároveň nemá na ihrisku tých najrýchlejších hráčov, tak sme si dovolili ísť aj do vyššieho postavenia. Už len tým, bez akejkoľvek zvýšenej aktivity sme donútili súpera strácať ešte väčšie množstvo lôpt.

Toto sa odzrkadlilo aj pri góle. Naša predná trojka spravila skvelú prácu, že naviazala celú obrannú líniu súpera. Stredový hráč Marin opakovane nestihol zachytiť nábeh Dudu.

Taktiež predtým nechali Kuckovi viac priestoru a on to výnimočne kopol. Tak, ako v prvom zápase dal skvelý center na Haraslína, teraz ukázal opäť, že to v nohe má. Zaslúžene sme po hlavičke Dudu išli do vedenia.