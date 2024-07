Teraz to bolí, ale odchádzame so vztýčenou hlavou. Vyrovnávajúci gól kapitán nechce ani vidieť

Zverencov Francesca Calzonu delila od historického postupu necelá minúta. Anglicko však napokon zvíťazilo 2:1 a postúpilo do štvrťfinále na EURO 2024 .

Tisli sa im slzy do očí a zároveň si uvedomovali, aký obrovský úspech dosiahli.

"Ťažko sa mi hľadajú slová. Posledná lopta do šestnástky, odrazená lopta na prvej žrdi a z toho padol gól," povzdychol si Lukáš Haraslín.

"Teraz nás to bolí, ale odchádzame so vztýčenou hlavou. Svetové tímy ako Anglicko a Nemecko mali s nami problémy," zdôraznil.

Pred majstrovstvami Európy boli mnohí slovenskí fanúšikovia skeptickí. Veľa kritiky dostal aj tréner Francesco Calzona. Futbalisti to vnímali.

"Futbal dokáže byť aj krutý, ale nikto z hráčov alebo z členov tohto tímu nemôže mať hlavy dole. Za to, čo sme na tomto turnaji predvádzali, patrí všetkým veľká poklona. Musíme byť na seba veľmi hrdí," uviedol Haraslín.

"Ešte som to ani nevidel, ani nechcem vidieť. Mrzí to," poznamenal kapitán mužstva Milan Škriniar.

Lepší alebo šťastnejší?

Po vyrovnávajúcom góle súpera bolo ťažké nájsť fyzické a najmä psychické sily na predĺženie. Haraslín už vtedy na ihrisku nebol.

"Na chalanoch som videl, že chceli zápas vrátiť na našu stranu. Žiaľ, rozhodla jedna štandardná situácia. Zle to trafil na šestnástke a dvakrát sa to odrazilo k Angličanom," smutne konštatoval Haraslín.

Slovensko ešte nikdy nepostúpilo z osemfinále veľkého turnaja. "Boli sme blízko. Tlačia sa mi slzy do očí," vravel krídelník Sparty.

Či postúpilo lepšie mužstvo? "Možno šťastnejšie. Ale ak by sme vyhrali my, možno to tvrdili o nás," poznamenal.