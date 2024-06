Weiss bol za facku od Angličanov rád, Lobotka ich už raz (na chvíľu) umlčal

„Budúcnosť anglického futbalu nosí meno tohto tínedžera,” napísal o ňom po dueli so Slovenskom britský The Times. Rashford však tentokrát v zostave Angličanov na EURO 2024 po slabej sezóne v Manchesteri United chýba.

„Rashford sa mu odmenil gólovou prihrávkou a parádnym víťazným gólom, za ktoré si vyslúžil ovácie v štýle standing ovations,” napísal britský The Times.

Postrelení Angličania a bratislavské blato

Poďme však do minulosti. Slovenská reprezentácia sa stretla po prvýkrát v ére samostatnosti s Anglickom v kvalifikácii na ME 2004. Pre mnoho anglických fanúšikov, ale aj športových reportérov to bol prvý kontakt so slovenským futbalom.

Futbalové úspechy Made in Czechoslovakia vnímali predovšetkým ako českú záležitosť, preto zostali prekvapený z informácie, že v tíme európskych šampiónov z Belehradu 1976 mali prevahu Slováci.

Albion zavítal na vypredané bratislavské Tehelné pole 12. októbra 2002, na ktorom sledovalo duel 27-tisíc divákov.

V britských médiách sa v ten deň objavili aj tieto dva titulky: „Postrelení anglickí fanúšikovia a Anglicko triumfovalo na bratislavskom blate.”