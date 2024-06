Borbély: Calzona ma presvedčil. Mohli sme zlikvidovať veľmoc a zaslúžene postúpiť

Môžeme byť smutní, no musíme si všímať to pozitívne. Nešlo len o jeden výkon, no v štyroch zápasoch ukázali hráči kultivovanú a progresívnu hru, vďaka ktorej sa dokázali nie heroicky, ale rovnocenne vyrovnať aj s futbalovou veľmocou akou je Anglicko.

Aj keď Angličania nehrali v optimálnej forme, ale to je ich problém. Najmä v prvom polčase sa ukázalo, že sme ukázali, ako sa vieme racionálne vyrovnať so všetkými futbalovými nástrahami, ktoré nám tento európsky šampionát ponúkol.

