Američanky odmietli pozvanie Trumpa. Hlboko si ceníme uznanie, povedal hovorca zväzu

    Americké hráčky oslavujú po ich víťazstve nad Kanadou 2:1 po predĺžení vo finále zápasu USA - Kanada.
    Americké hráčky oslavujú po ich víťazstve nad Kanadou 2:1 po predĺžení vo finále zápasu USA - Kanada. (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. feb 2026 o 08:52
    Informovali prezidenta o nabitom programe hráčok.

    Americké hokejistky odmietli pozvanie prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu.

    Olympijské šampiónky zo ZOH 2026 poďakovali Trumpovi a informovali ho o nabitom programe hráčok, ktorý im neumožní prísť do Washingtonu.

    „Sme úprimne vďační za pozvanie adresované nášmu ženskému hokejovému tímu a hlboko si ceníme uznanie ich mimoriadneho úspechu.

    Vzhľadom na termín a vopred naplánované akademické a profesionálne záväzky po hrách sa športovkyne nemôžu zúčastniť na stretnutí. Pozvanie je však pocta,“ reagoval vo vyhlásení hovorca USA Hockey.

    VIDEO: Víťazný gól USA na ZOH 2026


    Američanky počas uplynulého týždňa zdolali favorizovanú Kanadu 2:1 po predĺžení a získali tretie olympijské zlato.

    Po rovnakom výsledku s tým istým súperom sa radovali aj Američania, ktorých Trump takisto pozval do Bieleho domu.

    Trump pozval oba úspešné tímy na svoj utorkový prejav o stave Únie v Kapitole ako čestných hostí a navrhol, že po ňom bude nasledovať oslava v Bielom dome.

