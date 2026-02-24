Američanky odmietli pozvanie Trumpa. Hlboko si ceníme uznanie, povedal hovorca zväzu

Americké hokejistky odmietli pozvanie prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu.
Olympijské šampiónky zo ZOH 2026 poďakovali Trumpovi a informovali ho o nabitom programe hráčok, ktorý im neumožní prísť do Washingtonu.
„Sme úprimne vďační za pozvanie adresované nášmu ženskému hokejovému tímu a hlboko si ceníme uznanie ich mimoriadneho úspechu.
Vzhľadom na termín a vopred naplánované akademické a profesionálne záväzky po hrách sa športovkyne nemôžu zúčastniť na stretnutí. Pozvanie je však pocta,“ reagoval vo vyhlásení hovorca USA Hockey.
VIDEO: Víťazný gól USA na ZOH 2026
Američanky počas uplynulého týždňa zdolali favorizovanú Kanadu 2:1 po predĺžení a získali tretie olympijské zlato.
Po rovnakom výsledku s tým istým súperom sa radovali aj Američania, ktorých Trump takisto pozval do Bieleho domu.
Trump pozval oba úspešné tímy na svoj utorkový prejav o stave Únie v Kapitole ako čestných hostí a navrhol, že po ňom bude nasledovať oslava v Bielom dome.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Najlepšie momenty ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara