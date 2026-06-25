    Rodina utiekla z Turecka, pracoval vo fabrike. Nemecko má fenoména, ktorý udiera z lavičky

    Nemecký útočník Deniz Undav oslavuje gól v sieti Pobrežia Slonoviny.
    Nemecký útočník Deniz Undav oslavuje gól v sieti Pobrežia Slonoviny. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|25. jún 2026 o 16:25
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    Príbeh nemeckého útočníka Deniza Undava.

    Najlepším strelcom doterajšej časti MS vo futbale 2026 je Lionel Messi, ktorý strelil päť gólov. Po štyri majú na konte Vinícius Junior, Kylian Mbappé a Erling Haaland. 

    Trikrát skórovali už piati hráči, no jeden z nich vyčnieva najviac. 

    Kým Messi strelil na šampionáte gól v priemere každých 37 minút a Mbappé takmer každých 50 minút, nemecký útočník Deniz Undav potreboval na tri presné zásahy len 69 minút. 

    Na gól mu stačí stráviť na ihrisku 23 minút a svetové médiá ho nezývajú „super náhradníkom". 

    V dvoch zápasoch Nemecka začínal iba na lavičke. Proti Curacau (7:1) za pol hodinu hry strelil gól a na dva prihral, proti Pobrežiu Slonoviny dvoma gólmi rozhodol o výhre svojho tímu (2:1).

    Undav, ktorý bol donedávne ešte pomerne neznámy futbalista, sa dostal na vrchol vo svojich 29 rokoch. 

    VIDEO: Víťazný gól Undava proti Pobrežiu Slonoviny

    A keby jeho starý otec v osemdesiatych rokoch neušiel z Turecka, na MS by si zrejme nikdy nezahral. 

    Nemecko bude vo štvrtok večer (22:00) v poslednom zápase skupinovej fázy čeliť Ekvádoru a Undav bude jedným z najsledovanejších hráčov stretnutia. 

    Rodina ho inšpirovala k veľkým veciam

    Hoci sa Deniz Undav narodil na severe Nemecka v mestečku Varel, jeho meno napovedá, že príbeh nemeckého útočníka sa nezačal v Nemecku, ale niekde ďaleko na východe. 

    „V prvom rade som Kurd," opravil Undav počas EURO 2024 novinára, ktorý sa ho pýtal, prečo sa rozhodol reprezentovať Nemecko. 

    Otázka bola namieste, pretože rodičia nemeckého kanoniera pochádzajú z juhovýchodnej časti Turecka a Undav mal možnosť obliekať si dres práve tejto krajiny. 

    Napokon si vybral Nemecko, kde žije odhadom až 1,5 milióna Kurdov, čo je jedna z najväčších kurdských diaspór na svete.

    Kurdi sú etnikum, jeden z najväčších národov na svete bez vlastného štátu. Žijú najmä v historickom regióne Kurdistan, ktorý leží na území dnešnej Sýrie, Turecka, Iraku a Iránu. 

    Od 60. rokov 20. storočia mnohí Kurdi odchádzali práve do západnej Európy. Spočiatku ako zahraniční robotníci, neskôr ako utečenci pred konfliktom, politickým útlakom a vysídľovaním.

    Medzi nimi bol aj Undavov starý otec, patriaci k náboženskej skupiny Jezídov, ktorý prišiel do Nemecka začiatkom osemdesiatych rokov v dôsledku prevratov a náboženskému prenasledovaniu. 

    Práve príbeh starých rodičov a rodičov, ktorí si v Nemecku budovali nový život od nuly, označuje Undav za jednu z najväčších inšpirácií svojej kariéry.

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