Rodina utiekla z Turecka, pracoval vo fabrike. Nemecko má fenoména, ktorý udiera z lavičky

Najlepším strelcom doterajšej časti MS vo futbale 2026 je Lionel Messi, ktorý strelil päť gólov. Po štyri majú na konte Vinícius Junior, Kylian Mbappé a Erling Haaland.
Trikrát skórovali už piati hráči, no jeden z nich vyčnieva najviac.
Kým Messi strelil na šampionáte gól v priemere každých 37 minút a Mbappé takmer každých 50 minút, nemecký útočník Deniz Undav potreboval na tri presné zásahy len 69 minút.
Na gól mu stačí stráviť na ihrisku 23 minút a svetové médiá ho nezývajú „super náhradníkom".
V dvoch zápasoch Nemecka začínal iba na lavičke. Proti Curacau (7:1) za pol hodinu hry strelil gól a na dva prihral, proti Pobrežiu Slonoviny dvoma gólmi rozhodol o výhre svojho tímu (2:1).
Undav, ktorý bol donedávne ešte pomerne neznámy futbalista, sa dostal na vrchol vo svojich 29 rokoch.
VIDEO: Víťazný gól Undava proti Pobrežiu Slonoviny
A keby jeho starý otec v osemdesiatych rokoch neušiel z Turecka, na MS by si zrejme nikdy nezahral.
Nemecko bude vo štvrtok večer (22:00) v poslednom zápase skupinovej fázy čeliť Ekvádoru a Undav bude jedným z najsledovanejších hráčov stretnutia.
Rodina ho inšpirovala k veľkým veciam
Hoci sa Deniz Undav narodil na severe Nemecka v mestečku Varel, jeho meno napovedá, že príbeh nemeckého útočníka sa nezačal v Nemecku, ale niekde ďaleko na východe.
„V prvom rade som Kurd," opravil Undav počas EURO 2024 novinára, ktorý sa ho pýtal, prečo sa rozhodol reprezentovať Nemecko.
Otázka bola namieste, pretože rodičia nemeckého kanoniera pochádzajú z juhovýchodnej časti Turecka a Undav mal možnosť obliekať si dres práve tejto krajiny.
Napokon si vybral Nemecko, kde žije odhadom až 1,5 milióna Kurdov, čo je jedna z najväčších kurdských diaspór na svete.
Kurdi sú etnikum, jeden z najväčších národov na svete bez vlastného štátu. Žijú najmä v historickom regióne Kurdistan, ktorý leží na území dnešnej Sýrie, Turecka, Iraku a Iránu.
Od 60. rokov 20. storočia mnohí Kurdi odchádzali práve do západnej Európy. Spočiatku ako zahraniční robotníci, neskôr ako utečenci pred konfliktom, politickým útlakom a vysídľovaním.
Medzi nimi bol aj Undavov starý otec, patriaci k náboženskej skupiny Jezídov, ktorý prišiel do Nemecka začiatkom osemdesiatych rokov v dôsledku prevratov a náboženskému prenasledovaniu.
Práve príbeh starých rodičov a rodičov, ktorí si v Nemecku budovali nový život od nuly, označuje Undav za jednu z najväčších inšpirácií svojej kariéry.
„Môj otec pracoval na dvoch alebo troch miestach, aby sme my deti mohli mať všetko. Ak sme niečo chceli, urobil všetko, čo mohol, aby to získal," vravel Undav v minulosti.
„Snažím sa zo všetkých síl, aby bol môj otec na mňa hrdý."
Aby sa uživil, musel pracovať vo fabrike
Undav skóroval vo svojich prvých dvoch vystúpeniach na majstrovstvách sveta, čím napodobnil zápis Miroslava Kloseho zo šampionátu 2002.
To je elitná spoločnosť, no v istom období bola pre Undava aj účasť na majstrovstvách sveta vzdialeným snom. Keď mal 14 rokov, klub Werder Brémy ho odmietol, pretože je príliš nízky.
„Zlomilo mi to srdce, ale nevzdal som sa,“ spomínal.
O tri roky neskôr opustil rodný domov a zamieril do Havelse, ktoré pôsobilo vo štvrtej najvyššej nemeckej súťaži. Futbal však v tom čase nestačil na živobytie, Undav zarábal približne 130 eur za týždeň.
Každé ráno preto vstával okolo štvrtej, absolvoval osemhodinovú zmenu pri obsluhe laserového stroja vo fabrike, následne sa presunul na tréning a domov sa vracal až večer.
„Musel som pracovať, pretože z futbalu by som sa neuživil. Každý deň vyzeral rovnako. Ráno továreň, potom tréning a večer domov. Na druhý deň znova,“ opísal obdobie, ktoré výrazne formovalo jeho kariéru.
Ešte v roku 2020 ako 23-ročný hrával tretiu najvyššiu súťaž.
Zlom prišiel, keď prestúpil do druholigového belgického tímu Union Saint-Gilloise. Pomohol mu k postupu do najvyššej súťaže a po návrate medzi elitu nastrieľal 25 ligových gólov.
Výkony mu otvorili dvere do Premier League a prišiel prestup do Brightonu.
V Anglicku sa však presadzoval ťažšie. V sezóne 2022/23 skóroval v lige päťkrát, po čom zamieril na hosťovanie do Stuttgartu. Práve tam jeho kariéra nabrala nový smer.
Nemecký klub si ho ponechal natrvalo a v sezóne 2025/26 sa Undav odvďačil 19 bundesligovými gólmi. Viac ich strelil iba útočník Bayernu Harry Kane (36).
Fenomén, tvrdí o ňom spoluhráč
Nemecko sa na MS radí medzi favoritov, čo ukázalo aj dvoma výhrami v skupine, po ktorých má už istú miestenku do šestnásťfinále.
V Nemecku panuje opäť futbalová horúčka, čo je vidieť hlavne na predaji dresov.
Firma Adidas očakáva, že počas šampionátu predá viac ako 3 milióny nemeckých dresov, čo je približne 3x viac než na MS 2022 v Katare.
A o ktorý dres je najväčší záujem? Ten s číslom 26 a menom Deniz Undav.
A to si ho Undav prvýkrát obliekol len v roku 2024. Dovtedy nebol súčasťou žiadneho reprezentačného výberu Nemecka. Až do svojich 27 rokov.
O dresy Undava a útočníka Kaia Havertza je taký záujem, že Adidas má údajne problémy s dodávkami.
Kanonier Stuttgartu je obľúbený aj medzi nemeckými fanúšikmi, ktorí prišli „Nationalelf" podporiť aj do zámoria.
Keď sa štadiónom v Toronte po zápase s Pobrežím Slonoviny niesol chorál s jeho menom z úst nemeckých fanúšikov za bránkou, do ktorej skóroval, len neveriacky krútil hlavou. „Musel som sa smiať,“ povedal.
Tri góly z neho robia najlepšieho strelca Nemecka. „Verím, že sa môžem presadiť v každom zápase, najmä s týmito vynikajúcimi spoluhráčmi," opisoval svoje kvality.
Undav aj napriek krátkemu času v hre ukázal všestrannosť, skórovať dokázal z viacerých situácií.
„Deniz je neuveriteľný. Pred bránkou je zabijak. Fakt neuveriteľný. Fenomén,“ chválil ho záložník Nadiem Amiri, ktorý sa nebál použiť prezývku brazilskej legendy Ronalda.
Chválou nešetril ani tréner Nemecka Julian Nagelsmann, ktorý o Undavovi hovorí ako o výnimočnom zakončovateľovi.
Deniz Undav oslavuje gól proti Pobrežiu Slonoviny. (Autor: TASR/AP)
„Je to jednoducho rodený útočník," vyhlásil.
Po ďalšom vydarenom výkone sa okamžite objavila otázka, či by si Undav nezaslúžil miesto v základnej zostave namiesto tradičnej úlohy žolíka z lavičky.
„Budeme sa o tom rozprávať v realizačnom tíme aj s Denizom. Na druhej strane sa dá povedať aj to, že by mal pokračovať v rytme, v akom je teraz, a naďalej nám pomáhať ako striedajúci hráč.
Je spokojný s tým, ako sa jeho situácia vyvíja. Darí sa mu veľmi dobre a sme radi, že ho máme k dispozícii. V pokutovom území aj v jeho okolí je neuveriteľne inteligentný,“ dodal nemecký tréner.
To, že naskakuje z lavičky, Undavovi aktuálne neprekáža. Aj tak je najväčšou hviezdou tímu.
„Je to skvelý pocit,“ vravel útočník po tom, čo si po zápase s Pobrežím Slonoviny prevzal ocenenie pre najlepšieho hráča stretnutia.
„Chcel som ho získať už predtým, ale nevyšlo to. Pre mňa je zisk tejto trofeje niečo výnimočné, no najdôležitejšie je, že sme vyhrali, postúpili do ďalšej fázy a uvidíme, čo prinesú ďalšie zápasy,“ dodal.
Nemecko - program a výsledky
Ak si udrží súčasnú formu, nemusí zostať len pri individuálnom ocenení. Nemecko totiž na majstrovstvách sveta útočí na svoj piaty titul a Undav môže byť jeho hlavným strojcom.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body