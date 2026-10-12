Trenčín prezradil náhradu za odvolaného Holanďana. Zmeny nastanú aj v B-tíme

Marek Ďanovský
Marek Ďanovský (Autor: astrencin.sk)
TASR|12. okt 2026 o 14:38
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Vedenie B-tímu prebral Kleščík.

Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. Realizačný tím A-mužstva zároveň doplnil doterajší tréner U19 Karol Karlík. Vedenie B-tímu prebral Peter Kleščík. Klub o tom informoval na svojom webe.

Ďanovský je dlhodobo spätý s trenčianskym klubom a počas svojho pôsobenia dosiahol viacero výrazných úspechov.

„Po majstrovskom titule so sedemnástkou a devätnástkou, účasti v mládežníckej Lige majstrov a pôsobení pri rezervnom mužstve prichádza pre mladého trénera doposiaľ najväčšia výzva v jeho kariére.

Marek Ďanovský patrí medzi trénerov, ktorí veľmi dobre poznajú klubové prostredie, filozofiu aj systém práce s mladými hráčmi.

Počas uplynulých sezón prešiel viacerými kategóriami nášho klubu, pričom sa postupne vypracoval od mládežníckeho futbalu až k seniorskému mužstvu.

Teraz dostáva príležitosť prevziať kormidlo prvého tímu a nadviazať na svoju doterajšiu prácu v červeno-bielych farbách,“ uviedol klub.

Pred začiatkom sezóny 2025/26 prišla pre Ďanovského ďalšia kariérna výzva. Po vytvorení rezervného mužstva AS Trenčín sa stal jeho hlavným trénerom a prevzal zodpovednosť za prechod mladých futbalistov z dorasteneckého do seniorského futbalu.

Pod jeho vedením sa B-tím postupne etabloval v tretej najvyššej slovenskej súťaži.

Na lavičke rezervného mužstva pokračoval aj v prebiehajúcej sezóne 2026/27. Ešte počas víkendu viedol B-tím v ligovom stretnutí proti FK Beluša.

Nová kapitola jeho trénerskej kariéry sa začne už počas tohto týždňa, keď tím povedie v pohárovom stretnutí Slovnaft Cupu.

Na poste vystriedal Ricarda Moniza. Ten sa pod Čákov hrad vrátil v júni 2025, keď po niekoľkých rokoch opäť prevzal vedenie A-tímu. Jeho druhé pôsobenie na trenčianskej lavičke sa však skončilo predčasne.

Trenčínu sa v úvode prebiehajúceho ročníka Niké ligy nepodarilo naplniť výsledkové očakávania.

Po deviatich odohraných ligových stretnutiach má na konte päť bodov, pričom zaznamenal jedno víťazstvo, dve remízy a šesť prehier.

Posledným zápasom pod vedením Moniza bola sobotňajšia domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1. Klub figuruje na poslednej 12. priečke tabuľky.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
1
3
6
10:20
6
R
P
V
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Marek Ďanovský
    Marek Ďanovský
    Trenčín prezradil náhradu za odvolaného Holanďana. Zmeny nastanú aj v B-tíme
    dnes 14:38
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    Domov»Futbal»Slovensko»Trenčín prezradil náhradu za odvolaného Holanďana. Zmeny nastanú aj v B-tíme