Trenčín prezradil náhradu za odvolaného Holanďana. Zmeny nastanú aj v B-tíme

Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. Realizačný tím A-mužstva zároveň doplnil doterajší tréner U19 Karol Karlík. Vedenie B-tímu prebral Peter Kleščík. Klub o tom informoval na svojom webe.
Ďanovský je dlhodobo spätý s trenčianskym klubom a počas svojho pôsobenia dosiahol viacero výrazných úspechov.
„Po majstrovskom titule so sedemnástkou a devätnástkou, účasti v mládežníckej Lige majstrov a pôsobení pri rezervnom mužstve prichádza pre mladého trénera doposiaľ najväčšia výzva v jeho kariére.
Marek Ďanovský patrí medzi trénerov, ktorí veľmi dobre poznajú klubové prostredie, filozofiu aj systém práce s mladými hráčmi.
Počas uplynulých sezón prešiel viacerými kategóriami nášho klubu, pričom sa postupne vypracoval od mládežníckeho futbalu až k seniorskému mužstvu.
Teraz dostáva príležitosť prevziať kormidlo prvého tímu a nadviazať na svoju doterajšiu prácu v červeno-bielych farbách,“ uviedol klub.
Pred začiatkom sezóny 2025/26 prišla pre Ďanovského ďalšia kariérna výzva. Po vytvorení rezervného mužstva AS Trenčín sa stal jeho hlavným trénerom a prevzal zodpovednosť za prechod mladých futbalistov z dorasteneckého do seniorského futbalu.
Pod jeho vedením sa B-tím postupne etabloval v tretej najvyššej slovenskej súťaži.
Na lavičke rezervného mužstva pokračoval aj v prebiehajúcej sezóne 2026/27. Ešte počas víkendu viedol B-tím v ligovom stretnutí proti FK Beluša.
Nová kapitola jeho trénerskej kariéry sa začne už počas tohto týždňa, keď tím povedie v pohárovom stretnutí Slovnaft Cupu.
Na poste vystriedal Ricarda Moniza. Ten sa pod Čákov hrad vrátil v júni 2025, keď po niekoľkých rokoch opäť prevzal vedenie A-tímu. Jeho druhé pôsobenie na trenčianskej lavičke sa však skončilo predčasne.
Trenčínu sa v úvode prebiehajúceho ročníka Niké ligy nepodarilo naplniť výsledkové očakávania.
Po deviatich odohraných ligových stretnutiach má na konte päť bodov, pričom zaznamenal jedno víťazstvo, dve remízy a šesť prehier.
Posledným zápasom pod vedením Moniza bola sobotňajšia domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1. Klub figuruje na poslednej 12. priečke tabuľky.