ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FK Pohronie dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 12. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
12.10.2026 o 17:00
12. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Prehľad
Rozhodca: Kubica – Kardelis, Šága.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola MONACObet ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce a FK Pohronie.
Zlaté Moravce sú momentálne len na 12. mieste tabuľky so ziskom 13 bodov, čo je rozhodne veľmi ďaleko od ich predsezónnych očakávaní. Naposledy remizovali v Bratislave s Interom 2:2.
Pohronie je na tom lepšie, keď mu patrí 6. miesto. Naposledy vyhralo v Humennom 2:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešilo Pohronie.
Zlaté Moravce sú momentálne len na 12. mieste tabuľky so ziskom 13 bodov, čo je rozhodne veľmi ďaleko od ich predsezónnych očakávaní. Naposledy remizovali v Bratislave s Interom 2:2.
Pohronie je na tom lepšie, keď mu patrí 6. miesto. Naposledy vyhralo v Humennom 2:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešilo Pohronie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body