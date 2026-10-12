Ronaldo sa označil za najkomplexnejšieho futbalistu histórie. Prehovoril aj o méte 1000 gólov

Cristiano Ronaldo sa považuje za najkomplexnejšieho futbalistu v histórii. Portugalská hviezda v rozhovore pre CNN Portugal hovorila o svojom mieste medzi legendami, rivalite s Lionelom Messim aj o možnosti dosiahnuť hranicu 1000 gólov v kariére.
Portugalský útočník sa dlhodobo radí medzi najúspešnejších hráčov všetkých čias a ani v debatách o najlepšom futbalistovi histórie neskrýva svoje ambície.
V rozhovore pre CNN Portugal sa označil za najkomplexnejšieho hráča v dejinách futbalu. Zároveň zdôraznil, že rešpektuje aj fanúšikov, ktorí uprednostňujú iné legendy.
„Ak niekto uprednostňuje Messiho, Pelého alebo Maradonu, je to otázka osobného vkusu. Rešpektujem to,“ uviedol v rozhovore pre CNN Portugal.
Ronaldo si verí. Odkazuje na svoje čísla
Portugalský reprezentant je známy mimoriadnou sebadôverou a vysokými nárokmi na vlastné výkony.
Počas kariéry pôsobil v najväčších európskych kluboch, získal množstvo individuálnych ocenení a opakovane prekonával strelecké rekordy.
Pri hodnotení svojej kariéry sa opiera predovšetkým o čísla a dlhoročnú výkonnosť. Práve tie podľa neho podporujú jeho ambíciu byť považovaný za najlepšieho hráča histórie.
„Som najlepší v histórii. Bodka. Keď ide o strieľanie gólov, čísla hovoria samy za seba,“ zdôrazňuje Ronaldo.
Otázka najlepšieho futbalistu všetkých čias však zostáva subjektívna. Kým Ronaldo môže argumentovať streleckou produktivitou, fyzickými predpokladmi a všestrannosťou, jeho konkurenti majú vlastné úspechy a herné prednosti.
Messi ako rival aj motivácia
Porovnávanie Ronalda s Lionelom Messim patrí k najväčším futbalovým debatám posledných dvoch desaťročí.
Obaja dominovali individuálnym oceneniam, prekonávali rekordy a dlhé roky súperili o pozíciu najlepšieho hráča sveta.
Ich rivalita však nebola iba osobným súbojom. Vzájomná konkurencia pomáhala udržiavať mimoriadne vysokú úroveň výkonov a stala sa jedným zo symbolov modernej futbalovej éry.
Ronaldo ich súperenie v minulosti prirovnával k rivalite legendárnych pilotov formuly 1 Alaina Prosta a Ayrtona Sennu. Obaja podľa tohto prirovnania predstavovali pre svojho súpera dodatočnú motiváciu.
Messi a Ronaldo sa pritom líšia herným štýlom. Portugalčan je známy najmä schopnosťou zakončovať rôznymi spôsobmi, pohybom v pokutovom území a fyzickou pripravenosťou. Argentínčan vyniká technikou, kreativitou a tvorbou gólových príležitostí.
Do diskusie o najlepšom hráčovi histórie pravidelne vstupujú aj Pelé a Diego Maradona, ktorých výkony definovali predchádzajúce generácie.
Dosiahne hranicu 1000 gólov?
Jednou z tém, ktoré sa spájajú s pokračovaním kariéry Ronalda, je možnosť dosiahnuť hranicu 1000 gólov.
Portugalský útočník sa vyjadril, že tento míľnik nepovažuje za nevyhnutnú podmienku úspechu.
„Nebudem hovoriť, že musím dosiahnuť 1000 gólov. Ak sa mi to podarí, bude to fantastické.“
Sám však nechce, aby sa celkové hodnotenie jeho kariéry odvíjalo výlučne od jedného čísla.