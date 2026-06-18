Česko si skomplikovalo postup zo skupiny MS. Južná Afrika využila šancu z penalty

MS vo futbale 2026 - skupina A
Česko - Juhoafrická republika 1:1 (1:0)
Góly: 6. Sadílek - 83. Mokoena (z 11 m).
Rozhodcovia: Pensová - Nesbittová, Mayová (všetky USA), ŽK: Krejčí - Mokoena, Mbatha
Diváci: 67.442
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Darida (55. Šulc), Červ (78. Zima), Sadílek (67. Souček), Sojka (55. Zelený) – Hložek (67. Provod), Schick
JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena, Adams (46. Mofokeng) – Maseko (84. Sebelebele), Rayners (66. Makgopa), Appollis
Futbalisti Česka remizovali vo svojom druhom stretnutí na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku s tímom Juhoafrickej republiky 1:1.
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Česi prišli v 2. kole A-skupiny v Atlante o vedenie v 83. minúte, keď pokutový kop premenil Teboho Mokoena a skomplikoval českému výberu vyhliadky na postup do vyraďovacej fázy. Čechov poslal do vedenia v šiestej minúte Michal Sadílek.
Česko uzavrie skupinovú fázu 25. júna od 03.00 SELČ duelom v Mexiko City proti domácemu výberu.
V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Juhoafrická republika stretne v Monterrey s Kórejskou republikou.
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MS vo futbale 2026 - skupina A
Priebeh zápasu Česko - Južná Afrika
I. polčas:
Česi robili súperovi od úvodu problémy nábehmi za obranu. Strelili aj rýchly gól, keď po centri Coufala potrestali chybu defenzívy Juhoafričanov.
Sojka priťukol loptu Sadílkovi, ktorý skóroval. Česko kontrolovalo hru a jeho hráči vyhrávali dôležité osobné súboje.
Africký zástupca síce postupne skúšal vyrážať do rýchlych kontier, avšak vo finálnej fáze mu chýbala kvalita.
Napriek tomu mohlo byť v závere polčasu vyrovnané. V nadstavenom čase mohol využiť Maseko zaváhanie brankára Kovářa, ktorému lopta vypadla z rúk. Útočiaci hráč však z otočky nedokázal prestreliť český obranný val.
II. polčas:
Na začiatku druhého dejstva mal tutovku Darida. Skúsený český stredopoliar však nemal ideálny prvý dotyk a jeho strelu z hranice malého vápna obetavo zblokovala hneď dvojica juhoafrických hráčov, ktorá sa vrhla do dráhy lopty.
Z následného rohového kopu hlavičkoval Schick iba do rúk brankára Williamsa. Česi v záverečnej štvrťhodine upustili od aktivity a to sa im vypomstilo.
Maseko nastrelil v šestnástke ruku Šulca a rozhodkyňa Pensová nariadila pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Mokoena a poslal Kovářa na opačnú stranu - 1:1.
Česko si tak nechalo ujsť druhé víťazstvo v histórii samostatnosti na pôde MS a stojí pred náročnou situáciou.