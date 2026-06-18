    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina A
    1 - 1
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
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    Česko si skomplikovalo postup zo skupiny MS. Južná Afrika využila šancu z penalty

    Rozhodkyňa Tori Pensová ukazuje žltú kartu juhoafrickému hráčovi Thalente Mbathovi (5) počas zápasu skupiny A.
    Fotogaléria (29)
    Rozhodkyňa Tori Pensová ukazuje žltú kartu juhoafrickému hráčovi Thalente Mbathovi (5) počas zápasu skupiny A. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. jún 2026 o 19:58
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    Česko dnes remizovalo s Južnou Afrikou v skupine A na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Česko - Juhoafrická republika 1:1 (1:0)

    Góly: 6. Sadílek - 83. Mokoena (z 11 m).

    Rozhodcovia: Pensová - Nesbittová, Mayová (všetky USA), ŽK: Krejčí - Mokoena, Mbatha

    Diváci: 67.442

    Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Darida (55. Šulc), Červ (78. Zima), Sadílek (67. Souček), Sojka (55. Zelený) – Hložek (67. Provod), Schick

    JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena, Adams (46. Mofokeng) – Maseko (84. Sebelebele), Rayners (66. Makgopa), Appollis



    Futbalisti Česka remizovali vo svojom druhom stretnutí na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku s tímom Juhoafrickej republiky 1:1.

    Česi prišli v 2. kole A-skupiny v Atlante o vedenie v 83. minúte, keď pokutový kop premenil Teboho Mokoena a skomplikoval českému výberu vyhliadky na postup do vyraďovacej fázy. Čechov poslal do vedenia v šiestej minúte Michal Sadílek.

    Česko uzavrie skupinovú fázu 25. júna od 03.00 SELČ duelom v Mexiko City proti domácemu výberu.

    V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Juhoafrická republika stretne v Monterrey s Kórejskou republikou.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Česko - Južná Afrika

    I. polčas:

    Česi robili súperovi od úvodu problémy nábehmi za obranu. Strelili aj rýchly gól, keď po centri Coufala potrestali chybu defenzívy Juhoafričanov.

    Sojka priťukol loptu Sadílkovi, ktorý skóroval. Česko kontrolovalo hru a jeho hráči vyhrávali dôležité osobné súboje.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Českí hráči oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Český hráč Michal Sadílek (18) je obklopený spoluhráčmi po strelení úvodného gólu pre svoj tím počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Český hráč Ladislav Krejčí, v strede, reaguje na rozhodnutie rozhodcu po faule na Juhoafričana Thapela Maseka, vľavo, počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Hlavná rozhodkyňa Tori Pensová uprostred a asistentky rozhodcu Kathryn Nesbittová vľavo a Brooke Mayová sa rozcvičujú pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    29 fotografií
    Český futbalista Ladislav Krejčí sa rozcvičuje s loptou pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český brankár Matěj Kovář vyskočil za loptou počas rozcvičky pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Hlavná rozhodkyňa Tori Pensová behá spolu s asistentkami rozhodcu Kathryn Nesbittovou vľavo a Brooke Mayovou počas rozcvičky pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Južnoafrický Oswin Appollis, vľavo, prihráva loptu, zatiaľ čo Čech Patrik Schick sa prizerá počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek beží po ihrisku po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek (18) a Juhoafričan Teboho Mokoena (4) bojujú o loptu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou. Český hráč Michal Sadílek, vpravo, strelil úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek (18) skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek je obklopený spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český Vladimír Darida, v strede, uniká juhoafrickému Thapelovi Masekovi počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči pózujú pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Tím Južnej Afriky spieva štátnu hymnu pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí Vladimír Darida (vľavo) a Lukáš Červ (vpravo) zastavujú útok Juhoafričana Thapela Maseka počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český Ladislav Krejčí hlavičkuje loptu preč od Juhoafričana Thapela Maseka, vľavo, počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Tím Južnej Afriky pózuje pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Južnoafrický hráč Oswin Appollis (7) a český hráč Lukáš Červ (12) bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Južnoafrický hráč Oswin Appollis (7) bráni českého hráča Pavla Šulca (15) počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Diváci sledujú futbalový zápas skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Hráč Južnej Afriky Khuliso Mudau reaguje počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Rozhodkyňa Tori Pensová z USA hovorí s hráčkami Južnej Afriky počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Juhafrický hráč Khuliso Mudau leží na zemi počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.

    Africký zástupca síce postupne skúšal vyrážať do rýchlych kontier, avšak vo finálnej fáze mu chýbala kvalita.

    Napriek tomu mohlo byť v závere polčasu vyrovnané. V nadstavenom čase mohol využiť Maseko zaváhanie brankára Kovářa, ktorému lopta vypadla z rúk. Útočiaci hráč však z otočky nedokázal prestreliť český obranný val.

    II. polčas:

    Na začiatku druhého dejstva mal tutovku Darida. Skúsený český stredopoliar však nemal ideálny prvý dotyk a jeho strelu z hranice malého vápna obetavo zblokovala hneď dvojica juhoafrických hráčov, ktorá sa vrhla do dráhy lopty.

    Z následného rohového kopu hlavičkoval Schick iba do rúk brankára Williamsa. Česi v záverečnej štvrťhodine upustili od aktivity a to sa im vypomstilo.

    Maseko nastrelil v šestnástke ruku Šulca a rozhodkyňa Pensová nariadila pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Mokoena a poslal Kovářa na opačnú stranu - 1:1.

    Česko si tak nechalo ujsť druhé víťazstvo v histórii samostatnosti na pôde MS a stojí pred náročnou situáciou. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

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    Domov»MS vo futbale 2026»Česko si skomplikovalo postup zo skupiny MS. Južná Afrika využila šancu z penalty