Chcem, aby Petra lyžovala ako muži, vraví Vlhovej nový tréner. V čom jej oponuje?

MARIO RAFETZEDER je štvrtý tréner lyžiarky Petry Vlhovej v jej seniorskej kariére. Štyridsaťsedemročný Rakúšan pôsobil naposledy pri fínskom mužskom tíme. Mladík Eduard Hallberg sa pod jeho vedením dostal v slalome Svetového pohára trikrát na pódium, čo v škandinávskej krajine považovali za malú senzáciu.
So Slovenkou spolupracuje od mája, bude ju sprevádzať pri jej návrate do súťažného kolotoča po dlhej pauze spôsobenej vážnym zranením kolena v januári 2024 v Jasnej.
Aká bola vaša prvá reakcia, keď sa vám Petra Vlhová ozvala s ponukou, aby ste ju trénovali?
Dosť ma to prekvapilo, pretože v posledných rokoch som viac trénoval mužov. Najprv som netušil, kto ma zháňa. Potom sa predstavila v telefóne Petra. Vravím jej, rád vás počujem. Nikdy predtým sme sa nestretli.
Na jej ponuku som odvetil, že ešte neviem. Končila sa mi moja zmluva s Fínskym lyžiarskym zväzom, ale možno by som chcel v spolupráci pokračovať a vypočuť si, čo mi môžu ponúknuť. Mal som aj niekoľko stretnutí s inými tímami. Potom mi povedala, že sa stretneme osobne vo Viedni.
Ako dlho trvalo od vášho prvého kontaktu, kým ste na ponuku kývli?
Úprimne, dosť dlho. Zatelefonovala mi už tri týždne pred finále Svetového pohára v Hafjelli. Celý čas na mňa tlačila. Vravel som jej, Petra, musím si to premyslieť, lebo mám aj iné ponuky, zistím, čo je pre mňa najlepšia možnosť. Nakoniec som sa rozhodol ísť k Petre.
Čo prevážilo, že ste si ju vybrali?
Pre mňa to bola nová výzva. V posledných rokoch som stál pred úlohou, vytiahnuť niekoho výkonnostne z nižších poschodí na najvyššiu úroveň. Petra je iný prípad. Myslím, že už bol čas to zmeniť, aj kvôli sebe.
Je to najväčšia výzva vo vašej kariére, byť tréner takejto pretekárky?
Nie. Mne je jedno, či trénujem superstar, alebo bežného pretekára. Dám do toho vždy to najlepšie, čo vo mne je. Samozrejme, že teraz je to trochu iné pre mediálny záujem a podobne, ale pre mňa je to bežná vec.
Je Petra známa aj v Rakúsku?
Určite je tam hviezda, najmä vďaka uplynulým rokom. Posledné dva a pol roka sa o nej hovorilo menej, ale teraz sa opäť všetci tešia, že ju uvidia. Je dosť známa a dúfam, že sa o nej bude hovoriť čoraz viac.
Petra je v špecifickej situácii. Takmer tri roky nebola pre zranenie a rekonvalescenciu v súťažnom kolotoči. Rozmýšľali ste nad tým, keď ste premýšľali, či prijmete ponuku trénovať ju?
Nie. Musím povedať, že náš rozhovor bol taký dobrý, že som nad tým nerozmýšľal. Určite som bol zvedavý, v akej je kondícii, aká je situácia s kolenom, lebo byť trénerom iba jedného pretekára je pre mňa nevšedné. Nikdy neviete, čo sa stane. Ale napokon musím povedať, že som veľmi spokojný, koleno je v poriadku, takže je to dobré.
Na tlačovej konferencii Petra povedala, že sa necíti až tak veľmi komfortne v slalome, lepší pocit má z obrovského slalomu. Slalom bol v minulosti jej najsilnejšia disciplína. Aký je váš názor?
Budem jej trochu oponovať. Ona hovorí, že má lepší pocit v obrovskom slalome, ale ja to vidím tak, že som spokojnejší so slalomom. Máme však ešte dva týždne na tréning obrovského slalomu, pred Söldenom budeme najbližších niekoľko dní opäť dosť tvrdo na to tlačiť a potom, dúfam, bude na rovnakej úrovni, akú má v hlave.
Keď ste ju videli na svahu, čo sú momentálne jej najväčšie prednosti a v čom by sa mohla najviac zlepšiť?
Pracujeme dosť tvrdo na technike, ale predovšetkým na mentálnej stránke, lebo to pre ňu nie je jednoduché. Po operácii musí kolenu znovu dôverovať. Teraz je to v poriadku, ale samozrejme, je to iný pocit ako v pretekoch. Na tomto sme dosť tvrdo pracovali, aby lyžovala tak, že môže na to koleno tlačiť. A šialené je, že pravý oblúk jej ide lepšie ako ľavý. Snažíme sa jej samozrejme pomôcť, aby jej nechýbalo sebavedomie.
Petra mala úspech so zahraničnými trénermi, ktorí boli úplne rozdielni. Livio Magoni bol veľmi prísny, spomínala to aj vo svojej autobiografii, Mauro Pini zasa chcel, aby sa usmievala a cítila sa dobre. Aký tréner ste vy?
Nie som prísny, ale mám isté pravidlá, ktoré dodržiavame. Chcel by som nájsť zlatú strednú cestu. Na svahu sme profesionáli, pracujeme tvrdo a zodpovedne, ale keď sme v hoteli, môžeme sa aj zabaviť, rozprávame sa, hráme karty a podobne.
Pre mňa je dôležité mať naozaj dobrý vzťah so športovkyňou, čo jej istý čas trochu chýbalo. Dúfam, že toto jej môžem priniesť, nielen skúsenosti z lyžovania, ale aj niečo navyše do tímu.
Petra spomínala, že chce zasa víťaziť, ale musí byť trpezlivá a potrebuje čas. Aké by mali byť realistické ciele na túto sezónu?
Ciele? Nestanovujeme si žiadne ciele. Cieľ je, aby lyžovala technicky tak, ako to očakávam. Ak túto techniku predvedie, môžeme očakávať celkom dobré výsledky. Ale nechcem na ňu tlačiť a nehovorím nič o tom, aké výsledky by mala dosiahnuť. Ak bude lyžovať tak, ako vie, výsledky prídu.
Ste známy tým, že pri práci využívate často videoanalýzu. Ako vám pomáha pri práci?
Používam ju dosť často, ale musím povedať, že neporovnávam Petru s inými dievčatami. Trénujeme totiž dosť často aj medzi mužmi a keď Petre vysvetľujem, ako by mala lyžovať, ukazujem jej viac mužské lyžovanie ako ženské.
Samozrejme, niekedy sa porovnávame aj s dievčatami, či tam je rýchlosť alebo nie. Ale chcem, aby inklinovala viac k mužskému lyžovaniu, lebo je dosť vysoká a lyžuje iným štýlom ako ostatné dievčatá.
Mali ste už možnosť trochu ju spoznať. Ako by ste ju charakterizovali, čo z nej urobilo športovú hviezdu?
Predtým som ju poznal len z televízie a pôsobila veľmi vážne a dosť uzavreto. A teraz musím potvrdiť presne to, čo Petra spomínala. Po zranení sa zmenila, je teraz otvorenejšia, dokáže sa viac zabávať a je to vidieť aj na svahu. Vždy si nájde čas, aby sa odfotila s malými fanúšikmi, dala im autogram, je vidieť, že si život viac užíva.
Trénovali ste vo Fínsku, kde zjazdové lyžovanie nie je šport číslo jeden, ale na Slovensku bola Petra Vlhová najväčšia športová hviezda. Jej návrat bude pútať veľkú pozornosť fanúšikov. Rozprávali ste sa o tom v tíme?
Zatiaľ nie, myslím, že to bude téma, keď sa budú blížiť prvé preteky. Teraz to trochu odsúvame nabok a sústredíme sa viac na tréning a techniku. Ale je to tak, ako Petra povedala, musíme zostať trpezliví, lebo úspechy nemôžu prísť tak rýchlo. Ide to deň za dňom, jazdu za jazdou. Petra potrebuje viac kilometrov na lyžiach, ale rýchlosť má, to vedia všetci. Potrebuje stabilitu, potom prídu aj výsledky.
Na zimnej olympiáde v Cortine sa vrátila na jedny-dvoje preteky. V slalome skončila na 20. mieste, čo bol vzhľadom na dlhú pauzu asi očakávaný výsledok.
Bol som dosť prekvapený, keď som ju videl na olympiáde. Potom som počul, že bola predtým na lyžiach dokopy len desať dní. Myslím, že si chcela iba overiť, či ten oheň v nej horí, alebo nie. Bolo to len pre túto jednu vec.
Ako tréner by som povedal, že to nedáva zmysel. Ale myslím, že pre ňu to bolo naozaj dôležité, lebo potom zistila: Áno, oheň stále horí, chcem pokračovať. Myslím, že po pretekoch bola s tým 20. miestom celkom spokojná, a to bolo pre ňu dobré.