Najhorší štart Slovana v novej ére: Zlyhali sme, veľké meno nestačí, tvrdí Kmotrík

Šéf Slovana a syn majiteľa sa po poslednom zápase kriticky ozval. Nešetril vlastný klub ani hráčov.
„Takýto výsledok nemôžeme považovať za nič iné ako za zlyhanie našich ambícií a očakávaní. Nestačí mať veľké meno ani hrať Ligu majstrov,“ priznal na Instagrame generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík junior.
Futbalisti Slovana remizovali v sobotňajšom zápase 10. kola Niké ligy na ihrisku Skalice 1:1. Ďalšia strata bodov len prehĺbila ich problémy v domácej súťaži.
„Ani po reprezentačnej prestávke sa nám nepodarilo nadviazať na výsledok z Komárna a zo Skalice si odnášame ďalšie sklamanie. V Slovane musíme mať najvyššie nároky sami na seba a uvedomovať si, že za naše výkony a výsledky nesieme plnú zodpovednosť,“ dodal Kmotrík.
Najhorší štart za desať rokov
Slovan je v tabuľke až štvrtý, má iba sedemnásť bodov a na prvú Dunajskú Stredu stráca už šesť bodov. Pred úradujúcim majstrom sú ešte druhá Žilina a tretia Trnava. Oba tímy majú po 21 bodov, ale aj zápas navyše.
Je to najhorší vstup Slovana do sezóny za posledných desať rokov, aspoň čo sa týka prvých deviatich ligových zápasov. A zároveň najhorší štart na novom Tehelnom poli v rovnakej fáze súťaže.
V minulej sezóne mal Slovan po deviatich zápasoch 21 bodov a v lige bol bez prehry. Rok predtým, keď tiež hral Ligu majstrov, ich získal dokonca 22.
Naposledy začal horšie v sezóne 2016/17 pod vedením Ivana Vukomanoviča, keď titul vyhrala Žilina. V tom čase hrával Slovan ešte na staručkých Pasienkoch.
Súčasný Slovan pritom prvé štyri ligové zápasy vyhral. Odvtedy však prišla kríza. Z posledných piatich ligových stretnutí dokázal vyhrať iba jedno.
Ciele sa nemenia
A čo je pre úradujúceho majstra nezvyčajné, v súťaži nedominuje ani štatisticky. V posledných rokoch platilo, že Slovan nastrieľal najviac gólov alebo najmenej inkasoval. Aspoň v jednej z týchto činností bol najlepší. Momentálne neplatí ani jedno.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Slovan
„Už dlhšie sa ukazuje, že cesta za obhajobou titulu nebude jednoduchá. Liga je náročná a každý zápas si vyžaduje maximálnu koncentráciu, nasadenie a kvalitu. Naše ciele v domácej súťaži sa nemenia a musíme urobiť všetko pre to, aby sme im zodpovedali aj na ihrisku,“ pokračoval Kmotrík.
Vedenie klubu pod jeho taktovkou dlhodobo opakuje, že vzhľadom na výšku investícií do kádra a zázemia Tehelného pola je domáci titul absolútnou povinnosťou a prioritou číslo jedna.
Slovan získal osem titulov za sebou, z iných klubov sa naposledy tešila Trnava - v roku 2018.
Touré sa zapísal do histórie. Tentoraz negatívne
„Úprimne povedané, som sklamaný a trošku frustrovaný,“ opisoval svoje pocity tréner Yaya Touré po poslednom zápase v Skalici.
Nedávno sa pýšil tým, že sa stal prvým trénerom z Afriky, ktorý dostal tím do hlavnej fázy Ligy majstrov. Teraz sa zapísal do histórie Slovana aj negatívne.
Stal sa prvým trénerom v dejinách klubu, ktorý stratil body so Skalicou.
Slovan predtým odohral proti tomuto súperovi jedenásť vzájomných zápasov a všetky vyhral. To už je minulosť. Dejiny sa menia.
Kým v Lige majstrov si Slovan plní svoje ambície, na domácej scéne sa trápi. A práve výsledky v Niké lige vyvolávajú čoraz väčšie otázniky.
Hviezdy sú málo produktívne
„Slovan si vyžaduje víťazstvá. Uvedomujeme si to a urobíme všetko pre to, aby sme sa vrátili na cestu, ktorú od nás všetci očakávajú,“ verí Kmotrík.
Slovan sa v úvode sezóny výrazne spoliehal na európske poháre, kde dosiahol veľký úspech, no v Niké lige zatiaľ jeho ofenzívne hviezdy neprodukujú tak, ako by sa od nich čakalo.
Najlepší strelec Slovana Andraž Šporar (štyri góly) je v tabuľke strelcov Niké ligy až na štvrtom mieste. V produktivite dominujú hráči Dunajskej Stredy.
Ak sa pozrieme na kanadské bodovanie (góly plus prihrávky), žiadny hráč úradujúceho majstra nie je ani v prvej pätnástke.
Šesťbodové manko už raz zmazali
Šesťbodová strata na Dunajskú Stredu však pre Slovan nie je neznámou situáciou. V sezóne 2022/23 zaostával za rovnakým súperom o šesť bodov ešte sedem kôl pred koncom.
Napriek tomu dokázal nepriaznivý vývoj zvrátiť a napokon získal titul s náskokom dvoch bodov.
Aj preto v Slovane zatiaľ nepanikária. Kapitán Andraž Šporar nedávno pripomenul, že o majstrovi sa rozhoduje až na jar.
„Najdôležitejšie sú marec, apríl a máj. Vtedy musíme vyhrať ligu. Som stopercentne presvedčený, že v apríli či máji bude Slovan prvý. Tomu verím,“ vyhlásil Šporar.
Lenže konkurencia zatiaľ nezaváhala tak výrazne ako obhajca titulu.
Líder z Dunajskej Stredy vyhral v poslednom kole v Michalovciach 3:0, DAC je stále jediným tímom v súťaži, ktorý nenašiel premožiteľa. Trnava si zasa pred derby zlepšila náladu víťazstvom 3:1 na ihrisku Podbrezovej.
Najskôr Stuttgart, potom derby
Slovan teraz čakajú dva mimoriadne náročné zápasy v priebehu štyroch dní.
V stredu 14. októbra o 21.00 odohrá na Tehelnom poli prvý domáci zápas hlavnej fázy Ligy majstrov 2026/27. Do Bratislavy príde nemecký VfB Stuttgart.
V sobotu o 18.00 potom nastúpi na pôde svojho najväčšieho rivala Spartaka Trnava.
„Teraz nás čaká zápas so Stuttgartom v Lige majstrov a následne derby v Trnave. Vieme, aké zápasy nás čakajú, a vieme, čo od nás fanúšikovia očakávajú. Do oboch pôjdeme s maximálnym úsilím a odhodlaním,“ dodal Kmotrík.
Práve derby môže veľa napovedať o tom, či sa Slovan dokáže dostať z ligovej krízy. Ďalšia bodová strata by jeho situáciu ešte viac skomplikovala.
Očakávania fanúšikov sú pritom jednoznačné Hráčom ich dali najavo už po remíze v Skalici, padali aj tvrdšie slová.
„Fanúšikovia nám povedali to, čo vieme – že musíme v Trnave vyhrať,“ vyhlásil podľa skslovan.com Andraž Šporar.