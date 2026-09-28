Sláva mu vzala všetko súkromie. Vozinha chce späť svoj obyčajný život spred MS

Futbalovému brankárovi Vozinhovi sa vďaka výkonom na majstrovstvách sveta v drese Kapverd zmenil život, keby si však mohol vybrať, chcel by späť ten svoj starý.
Štyridsaťročný gólman to povedal v rozhovore pre britské noviny Observer, v ktorom opísal aj tienisté stránky svojej neočakávanej slávy.
Vozinha sa stal jednou z hlavných postáv šampionátu v Severnej Amerike. V skupinovej fáze udržal čisté konto proti neskorším majstrom sveta Španielom aj Saudskej Arábii a pomohol tak debutujúcemu tímu z krajiny s 500 000 obyvateľmi do play off. V ňom Kapverdy podľahli 2:3 Argentíne.
Svojimi výkonmi si Vozinha vyslúžil nomináciu na Jašinovu trofej pre najlepšieho brankára roka a počet sledujúcich na jeho instagramovom konte vyletel z 56-tisíc na 28 miliónov.
"Ale prišiel som o svoj pokoj. Už nemám súkromie," povedal Vozinha. "Keď idem do reštaurácie, je tam vždy niekto, kto sa chce so mnou vyfotiť alebo chce podpis. Alebo ešte horšie, natáča si ma. Ale neviem s tým nič robiť."
Postihnutí sú tiež jeho rodinní príslušníci, pri dome jeho matky na Kapverdoch sa denne zastavujú fanúšikovia.
"Ja tam ale nie som, takže im nemôžem pomôcť," uviedol Vozinha, ktorý v júli vymenil druholigový portugalský klub Chaves za čílske Colo-colo.
"Veľa ľudí chce byť slávnych, ale vidí len tú peknú stránku. Aby som bol úprimný, keby som dostal na výber medzi svojím súčasným životom a tým skorším, vybral by som si ten, ktorý som mal skôr," povedal Vozinha.