Infantino chcel ututlať ďalší škandál. Africký brankár na MS nemal vôbec nastúpiť

Po prípade Folarina Baloguna čelí svetová futbalová federácia FIFA a jej kritizovaný prezident Gianni Infantino ďalšiemu škandálu spojenému s letnými majstrovstvami sveta v Severnej Amerike.
Denníky The New York Times a Le Monde dnes na základe interných dokumentov FIFA prišli s informáciou, že federácia nezasiahla proti tomu, aby brankár Lionel Mpasi chytal v kvalifikačných zápasoch a na samotnom turnaji za Kongo, aj keď na to nebol právne spôsobilý.
Podľa francúzskeho Le Monde FIFA prípad ututlala z politických dôvodov.
Právni experti FIFA počas preverovania dokumentov zistili, že v Mpasiho prípade neboli splnené všetky formality na to, aby bola dokončená zmena jeho reprezentačnej príslušnosti.
V mládežníckych kategóriách totiž Mpasi reprezentoval rodné Francúzsko. FIFA údajne zvažovala rôzne možnosti, ako s prípadom naložiť. Kongu hrozili tresty od pokuty po vyradení z play-off o majstrovstvá sveta, napokon však federácia k žiadnemu postihu nesiahla.
Prípad začala FIFA vyšetrovať na podnet sťažnosti Nigérie, ktorá Kongu podľahla v africkom play-off. Protest následne medzinárodná federácia zamietla z procedurálnych dôvodov.
Po víťazstve nad Nigériou si Kongo zabezpečilo postup na majstrovstvá sveta vďaka výhre v interkontinentálnom play-off nad Jamajkou.
Brankár Le Havre Mpasi odchytal všetky kľúčové zápasy vrátane všetkých štyroch na šampionáte, s ktorým sa africký tím rozlúčil po porážke 1:2 s favorizovaným Anglickom v prvom kole play-off.
List The New York Times pripomenul, že súčasným šéfom konžského zväzu je Véron Mosengo-Omba, považovaný za Infantinovho spojenca.
Bývalý spolužiak šéfa svetového futbalu zo švajčiarskej univerzity a jeho neskorší kolega na FIFA sa v čase vyšetrovania uchádzal o pozíciu na čele národného zväzu a po postupe Konga na MS bol zvolený.
Na otázku The New York Times FIFA odpovedala, že jej komisie sú „nezávislé a o prípadoch rozhodujú na základe platných predpisov a konkrétnych skutočností“.
Infantino, ktorý sa spolieha na podporu z Afriky pri svojej snahe o znovuzvolenie do funkcie v roku 2027, na takéto rozhodnutia údajne nemá žiadny vplyv.
Počas majstrovstiev sveta vyvolalo veľkú vlnu kritiky omilostenie amerického reprezentanta Baloguna, ktorý bol vylúčený v stretnutí prvého kola play-off proti Bosne a Hercegovine a nemal hrať v osemfinále s Belgickom.
Po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa Infantinovi ale FIFA automatický dištanc kontroverzne zrušila a Balogun v dueli, ktorý USA prehrali 1:4, nastúpiť mohol.