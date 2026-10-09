Príklepy z NHL: Je sympatickejší Larkin či Hellebuyck? Najväčšie trápenie ligy je aj slovenské

Čo je sympatickejšie?
Dylan Larkin, ktorý chce výmenu, ale aj tak si obliekol dres Detroitu alebo brankár Connor Hellebuyck, ktorý chce ísť tiež preč, ale nedostavil sa na tréningový kemp Winnipegu, klub ho suspendoval a teraz nechytá, ale len čaká na svoju výmenu?
Posúďte sami. Larkin si však dobrým výkonom niektorých neprajníkov udobril a k situácii sa postavil čelom.
Hellebuyck má naopak už aj svoju stránku, ktorú vytvorili fanúšikovia Jets a kde s každou sekundou pribúda počet dolárov, o ktoré už prišiel.
Každý deň stratí 38 660 dolárov a dohromady sa ukrátil už o takmer 400-tisíc.
„Chceli sme ti spraviť sochu, namiesto toho sme spravili toto počítadlo,“ znie popis na webe.
Brankár už prišiel o peniaze na úrovni 375 mesačných nájmov vo Winnipegu, 1942 svojich dresov či 3634 lístkov na zápas Jets. A tieto čísla s každou minútou rastú.
Vitajte v novej sezóne zámorskej profiligy a v obnovenej rubrike Príklepy z NHL, v ktorej vám každý týždeň prinesieme zhrnutie toho najzaujímavejšieho, čo sa počas posledných siedmich hracích dní v najlepšej lige sveta stalo.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep.
Vybrali sme desať kategórií, ktoré zaplníme našimi pohľadmi: príbeh týždňa, tím, hráč, Slovák, prekvapenie, sklamanie, kuriozita, štatistika, zápas a gól týždňa.
V tejto prvej časti sa zameriame na obdobie od začiatku súťaže, takže na prvých desať hracích dní.
Príbeh týždňa: Návrat Larkina
Dylan Larkin je v Detroite azda najväčším antihrdinom. Rodák z Michiganu požiadal o výmenu, vybral si obmedzený počet klubov, kde je ochotný ísť a prišiel o kapitánske „C“.
Trejdu sa zatiaľ nedočkal, ale rozhodol sa, že zmluvné povinnosti si splní. Za Detroit nastúpil a bola to teda show.
Prvé dva zápasy vynechal pre zranenie a klub prehral. Vo svojom prvom dueli však ukázal, že mužstvo je s ním v zostave výrazne lepšie.
Jeho dotyky s pukom sprevádzalo bučanie, ale jeho výkon na ľade bol výborný. Sezónny debut zažil proti Ottawe a Detroitu pomohol k výhre 5:3 gólom a asistenciou.
Viditeľne viac oslavoval gól spoluhráča ako svoj vlastný zásah. V rozhovoroch prezradil, že nechcel nikoho pohoršiť prílišným oslavovaním.
„Snažím sa byť chlapom a čeliť tomu,“ reagoval po zápase. „Budem sa to snažiť ukázať mojou hrou.“
V zápase sa pustil aj do pästného súboja so súperom. Nepáčil sa mu hit na DeBrincata.
Keď ho po stretnutí vyhlásili za prvú hviezdu, z tribún bolo počuť hlavne fandenie, ale aj mierne bučanie.
Tím týždňa: New York Rangers
V NHL už nie je žiaden tím so stopercentným bodovým ziskom. Edmonton, Winnipeg a Florida ešte neprehrali v riadnom hracom čase, ale najviac bodov majú na konte Vegas a Rangers.
Tímom týždňa sú hokejisti z Manhatanu. „Jazdci“ prehrali len úvodný duel s Bostonom a odvtedy si zapísali štyri výhry v rade. To sa im počas uplynulých troch sezón podarilo len dvakrát.
Nad Tampou vyhrali 5:1, nad Detroitom 2:0, Utah zdolali 4:2 a Islanders 5:2.
Kredit si zaslúžia v prvom rade brankári. Šesťorkin zastavil takmer štyri góly nad očakávania a sám jeden aj strelil, Garand chytal zatiaľ len raz (proti Detroitu), ale stále neinkasoval.
Výbornými výkonmi otvoril ročník Alexis Lafrenière, ktorý proti Isles zaznamenal hetrik. Veľmi efektívne sú však celé prvé dve útočné formácie, ktoré patria k lídrom celej NHL v počte vytvorených očakávaných gólov.
Rangers sú na čele Východnej konferencie a sezónu tak po dvoch rokoch bez play-off začali možno nádejnejšie, ako sami dúfali.
Hráč týždňa: Evan Bouchard
Líder ofenzívnych štatistík, so šiestimi gólmi najlepší strelec, s 11 bodmi tretí najproduktívnejší za McDavidom a Eichelom.
Nie, reč nie je o žiadnom útočníkovi, ale o obrancovi Edmontonu, Evanovi Bouchardovi.
Ten do novej sezóny vletel skutočne raketovým tempom. V prvom zápase proti Vancouveru zaznamenal hetrik a k tomu dve asistencie, v druhom mal bilanciu 1+2. Proti Seattlu síce nebodoval, ale potom v dueli proti Anaheimu pridal dva góly a asistenciu.
V štyroch zápasoch má jedenásť bodov, čo je o päť viac ako druhý najproduktívnejší bek súťaže. Sám sa podieľal na väčšom počte gólov ako dvanásť klubov vôbec strelilo.
Šesť gólov v prvých štyroch zápasoch sezóny strelil obranca len druhýkrát v histórii ligy. Naposledy to dokázal v úplne prvej sezóne profiligy 1917/18 Harry Cameron.
Ak by Bouchard bodoval súčasným tempom, ročník by zakončil so 126 gólmi, 105 asistenciami a 231 bodmi.
Jeho devízou nie je len presilová hra (v nej má zatiaľ dva body), ale darí sa mu aj v 5 na 5. Keď bol na ľade pri vyrovnanom počte hráčov, Edmonton strelil 11 gólov a inkasoval len jeden.
Zaujímavosťou je, že od 1. januára sú v základnej časti NHL iba dvaja produktívnejší hráči ako Bouchard – Nikita Kučerov a Connor McDavid. Kanadský obranca odvtedy zaknihoval v 45 zápasoch 69 bodov.
Slovák týždňa: Dalibor Dvorský
Žiaden zo Slovákov nemal do novej sezóny výrazný štart a iba traja už stihli bodovať.
Sľubný ročník by však mohol odohrať Dalibor Dvorský. Ten sa gólovo presadil hneď v prvých dvoch zápasoch St. Louis. Najprv proti Dallasu, potom aj šikovným bekhendom do siete Colorada.
„Minulý rok som bol možno niekedy trochu v strese, ale teraz sa s pukom na hokejke cítim pokojnejšie. Myslím si, že robím aj lepšie rozhodnutia. Stále sa toho musím veľmi veľa naučiť, ale mám pocit, že som inteligentnejší hráč než pred rokom,“ povedal mladý center.
Dvorský je aktívny strelec. Súperovu bránu ohrozil už osemkrát. Na ľade však zatiaľ dostáva priemerne najmenší priestor zo všetkých Slovákov v NHL – len približne 12:45 minút. Väčší priestor by rád dostal aj na presilovke, kde je zatiaľ desiaty najvyužívanejší hráč mužstva.
Prekvapenie týždňa: Paul Cotter
Paul Cotter začal svoje pôsobenie vo Vancouveri zhurta. V prvom stretnutí proti Edmontonu nastúpil ako hráč štvrtého útoku a strelil dva góly, vrátane víťazného v predĺžení. V druhom dueli mal 1+1.
Dobré výkony mu priniesli miesto v druhom útoku. Hráč, ktorého kariérne maximum je 25 bodov, tak začal sezónu v jednom z najhorších tímov so šiestimi bodmi v štyroch dueloch. Nočný zápas s Carolinou bol prvý, v ktorom vyšiel naprázdno.
Cotter má zmluvu len na jeden rok a pred uzávierkou prestupov by sa tak mohol stať žiadanou posilou pre play-off mužstvá.
26-ročný Američan už má na konte Stanley Cup s Vegas z roku 2023. V play-off však vtedy neodohral ani duel. Teraz má raketový štart a v tímovej produktive je druhý za Eliasom Petterssenom, ktorý sa vracia k svojej starej forme.
Sklamanie týždňa: Calgary Flames
Očakávania od Calgary boli veľmi nízke. Ale Flames ich zvládajú podliezať. Po štyroch zápasoch majú skóre 6:23 a rozdiel -17 je jednoznačne najhorší v celej lige.
Sledovať ich zápasy nie je jednoduché. Hrali pritom dvakrát so Seattlom, s Vancouverom a s Coloradom. Až na Avalanche to teda neboli papierovo silní súperi.
Calgary sa borí s nedostatkom kvality a to najmä v ofenzíve. Mužstvu chýba hráč, ktorý by priniesol iskru a bol by jasným lídrom smerom dopredu.
Flames sú stále jediným tímom NHL bez bodového zisku. Žiadne kanadské body si zatiaľ neprepísal ani jeden zo slovenskej trojice - Nemec, Pospíšil a Honzek.
Kuriozita týždňa: Gól brankára
Brankárske góly sú vždy výnimočnou udalosťou a zatiaľ čo v minulej sezóne nepadol ani jeden, teraz prišiel prvý zásah hneď na začiatku.
Gólman New Yorku Rangers Igor Šesťorkin využil prázdnu bránu Tampy Bay, poslal do výšky puk, ten pristál v útočnom pásme a doletel až do brány.
Rus sa gólovo presadil vôbec prvýkrát a stal sa prvým brankárom v histórii klubu, ktorému sa to podarilo. Jeho mužstvo zvíťazilo jasne 5:1.
Šesťorkinovi to asi nestačilo. Keď sa pri svojom nasledujúcom štarte proti Utahu dostal k puku a súper mal prázdnu bránu, fanúšikovia kričali, aby vystrelil. On sa o to pokúsil, ale puk vo vlastnom pásme zastavil súperov obranca Sergačov.
Šesťorkin však má po štyroch odchytaných zápasoch 92,6-percentnú úspešnosť zákrokov a s gólom a asistenciou je najproduktívnejším brankárom.
Štatistika týždňa: 64 minút a 55 sekúnd
Presne toľko trvalo čakanie na prvý gól sezóny. Otvárací duel medzi Carolinou a Floridou priniesol len jediný presný zásah.
Na ľade to trochu pôsobilo ako rozohrávací duel. O výhre Panthers 1:0 rozhodol Gustav Forsling len päť sekúnd pred koncom predĺženia.
Už o 48 hodín neskôr však prišiel jeden z najšialenejších zápasov, v ktorom padlo oveľa viac gólov.
Zápas týždňa: Edmonton – Vancouver 9:7
Nestáva sa často, že v jednom hokejovom zápase padne 16 gólov. Takúto ofenzívnu show predviedli hráči Edmontonu a Vancouveru hneď počas tretieho hracieho dňa.
Všetko však nasvedčovalo tomu, že zápas dopadne úplne jednoznačne. Edmonton viedol 5:0 aj 8:2. Canucks však znížili až na 6:8 a potom obe mužstvá pridali ešte po jednom góle. Domáci Vancouver hral nakoniec aj bez brankára.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Vancouver
Minimálne 16 gólov padlo naposledy 19. februára 2024, keď Minnesota vyhrala takisto nad Vancouverom 10:7.
Edmonton v nasledujúcom zápase proti Seattlu inkasoval len raz a tréner Mike Babcock to vtipne okomentoval: „Nedostali sme touchdown.“
Ten má v americkom futbale hodnotu šiestich bodov. Po prvých dvoch zápasoch so šiestimi a siedmimi inkasovanými gólmi boli Oilers v defenzíve pevnejší.
Gól týždňa: Rantanen proti San Jose
Už teraz je jasné, že toto bude veľmi náročná rubrika na výber. Od začiatku NHL dali krásne góly McDavid, Kapanen, Stützle, Schmaltz, strelecký účet si otvoril McKenna a vynechať nemôžeme ani brankára Šesťorkina.
Vyberáme však zásah Rantanena proti San Jose. Útočník Dallasu uzavrel na konečných 5:0 krásnym spôsobom.
Puk si elegantne prehodil ponad protihráča, telom si ho ukryl pred ďalším a potom strelou prekonal brankára. Video je aj s príznačnou hudbou.
Tabuľky NHL
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