Slováci sa pokúsia udržať v hre o postup, proti bude tím francúzskych veteránov

Najväčšou hviezdou tímu je útočník Alexandre Texier zo St. Louis Blues. Jediný francúzsky zástupca v NHL by mal priniesť do mužstva rýchlosť a kreativitu. Prekvapivo nezasiahol do úvodných dvoch zápasov a proti Kanade začal zápas ako 13. útočník.

Kapitánom tímu je francúzska hokejová legenda 40-ročný center Pierre-Édouard Bellemare.

Do NHL sa dostal až v 29 rokoch, napriek tomu dokázal odohrať 10 sezón v najlepšej lige sveta. V prvom útoku s ním naskakujú bratia Kevin a Tim Bozonovci. Všetci traja hrávajú v kvalitnej švajčiarskej lige.