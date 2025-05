Keď drzí Francúzi začali skákať, Regenda to len tak nenechal: Sme tím, podržíme sa

Do šarvátky sa zapojili takmer všetci hráči prítomní na ľadovej ploche, výsledkom toho boli aj vyššie tresty 5 minút + do konca zápasu.

Do situácie sa aktívne zapájali viacerí, okrem troch potrestaných však rozhodcovia rozdali iba ďalšie dva dvojminútové tresty pre Dávida Mudráka a Alexandra Texiera.

„Zápas bol od začiatku napätý, keďže sme vedeli, o čo hráme. Francúzi na konci skákali do Hrehorčáka, čiže sme tím a podržíme sa. Je to zdravá emócia. Keď hráme, je to adrenalín. Nervy a drzosť v zápase sú dobré veci, ak ich viete korigovať.

Ja rád hrám na týchto emóciách, no niekedy je problém udržať to na uzde,“ opísal rušný záver mimoriadne dôležitého duelu pre Slovensko hlavný aktér šarvátky Pavol Regenda. Je nepravdepodobné, že by direktoriát šampionátu udeľoval dodatočné tresty. Trest do konca automaticky nerezultuje k dodatočnej suspendácii.