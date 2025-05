Čakanie na Dvorského NHL strelu a prečo nám nefungujú presilovky? (Hokejový BOSS)

Mrzí ma, že my nevieme dokonať otočku. Vyrovnali sme na 2:2, mali ďalšie šance, tento zápas sa mal zlomiť v náš prospech ešte v riadnom hracom čase,“ poznamenal Stano.

„Po katastrofálnom úvode sa mužstvo oklepalo, to je pochvala pre hráčov aj trénerský tím. Nastali zmeny, útoky sa pomenili, prišiel impulz aj strelené góly.

Slovákom na turnaji nevychádzajú presilové hry. Tie sú za posledné roky veľkou slabinou nášho mužstva.

„Robil som si štatistiku. Dlhodobo sme pod hranicou 10 percent v ich využití na MS. To je slabé číslo. Rátal som to od príchodu trénera Craiga Ramsayho, pokračuje to aj teraz,“ konštatoval Rusnák.

Dalibor Dvorský, naša hviezdička v tíme, sa zatiaľ nevie presadiť. Chalani sa zhodli, že gólový impulz by mu mohol veľmi pomôcť.

Azda sa tak stane v zápase s Francúzskom, na ktorý sa pripravil aj špeciálnym individuálnym tréningom.

„O Daliborovej strele sa nemusíme baviť. Dlhodobo hovoríme, že má NHL parametre. Musí sa len dostať do šance, mať trochu viac priestoru a šťastia v koncovke. Keby sa dokázal presadiť v najbližšom zápase, mohlo by to z neho spadnúť,“ pripojil Boris.