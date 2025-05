ONLINE: USA - Nórsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina B)

Norsko

Šance Norska na postup do čtvrtfinále se výrazně ztenčují. Reálněji to momentálně vypadá na boj o udržení v elitní skupině, než na souboj o vyřazovací fázi turnaje. Dnešní zápas proti silnému výběru USA, který patří mezi favority na medaili, situaci rozhodně neusnadňuje.



Norové působí od začátku šampionátu bezradně. Po prohrách s Kazachstánem, Českem a Německem se nacházejí na předposlední příčce skupiny B se skóre 4:9. Dnes je navíc čeká tým, který v dosavadním průběhu turnaje inkasoval pouhé tři branky – nejméně ze všech účastníků skupiny.



Uvidíme, zda se norskému týmu podaří najít recept na ofenzivní i defenzivní složku americké hry a zlepšit si dosavadní bilanci. Každý vstřelený gól i bod by mohl hrát v konečném účtování důležitou roli.



Z pohledu individuálních výkonů se zatím v norském týmu nejvíce daří trojici Jacob Berglund (1+1), Johannes Johannesen (1+1) a Håvard Salsten (0+2).



A koho sledovat dnes? Čeští fanoušci by mohli zbystřit při každém střídání Erika Salstena. Bývalý hráč karlovarské Energie má za sebou sezonu, ve které si v 60 zápasech připsal 17 bodů (10+7).