ONLINE: Lotyšsko - Švédsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového presnou z MS v hokeji. Dnes budeme sledovať zápas medzi Lotyšskom a Švédskom.



Lotyšsko



Lotyši majú na šampionáte za sebou zatiaľ tri zápasy. V úvodnom dueli si poradili v ťazkom zápase s Francúzskom 4:1. Druhý zápas ich čakala mimoriadne silná Kanada. Lotyši boli počas celého zápasu pod tlakom a napokon prehrali vysoko 1:7. V treťom zápase si to rozdali so Slovinskom a v ofenzívnom zápase zvíťazili 5:2. Dnes ich čaká domáci výber Švédska.



Švédko



Domáci výber odohral na MS zatiaľ tri zápasy a všetky tri vyhral. V prvom zápase si poľahky poradil so slovenským výberom, keď zvíťazil jasne 5:0. V druhom zápase sa poriadne natrápil s Rakúskom, ale napokon zvíťazil 4:2. Tretí zápas sa niesol v znamení severského derby. Tree Kronor dokázali zdolať Suomi tesne 2:1. Dnes sú domáci hokejisti jasným favoritom.