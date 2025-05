ONLINE: Francúzsko - Lotyšsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z hokejového zápasu MS vo Švédsku a Dánsku. Dnes budeme sledovať zápas medzi Francúzskom a Lotyšskom.



Nominácia Francúzska



Brankári



Julian Junca HK Dukla Ingema Michalovce/SR

Antoine Keller Lausanne HC/Švajčiarsko

Quentin Papillon Bordeaux



Obrancovia



Jules Boscq Iowa Heartlanders/ECHL

Fabien Bourgeois Marseille

Yohan Coulaud Marseille

Pierre Crinon Grenoble

Hugo Gallet Tappara/Fínsko

Enzo Guebey HC Davos/Švajčiarsko

Vincent Llorca Angers

Kevin Spinozzi Bordeaux



Útočnící



Pierre-Edouard Bellemare HC Ajoie/Švajčiarsko

Kevin Bozon HC Ajoie/Švajčiarsko

Charles Bertrand ERC Ingolstadt/Nemecko

Louis Boudon Nybro Vikings IF/Švédsko 2

Tim Bozon Lausanne HC/Švajčiarsko

Fabien Colotti Marseille

Aurélien Dair Grenoble

Guillaume Leclerc Grenoble

Sacha Treille Grenoble

Dylan Fabre Ässät/Fínsko

Jordann Perret Mountfield Hradec Králové/Česko

Anthony Rech Rouen

Nicolas Ritz Angers

Alexandre Texier St. Louis Blues/NHL





Nominácia Lotyšska



Brankári

Kristers Gudlevskis Fischtown Pinguins Bremerhaven/Nem.

Gustavs Grigals HK Dukla Trenčín/SR

Marek Mitens HK Spišská Nová Ves/SR



Obrancovia



Janis Jaks HC Energie Karlove Vary/ČR

Roberts Mamčics HC Energie Karlove Vary/ČR

Kristaps Zile HC Verva Litvínov/ČR

Arvils Bergmanis Rensselaer Polytech. Inst./NCAA

Markuss Komuls Rytíři Kladno/ČR

Miks Tumanovs JYP Jyväskylä/Fín.

Kristians Rubins HC Plzeň/ČR

Nauris Sejejs GC Küsnacht Lions/Švaj.-2

Oskars Cibulskis Herning/Dán.

Ralfs Freibergs Mountfield Hradec Králové/ČR



Útočnící



Kaspars Daugavinš bez klubu

Rihards Bukarts HC Vítkovice/ČR

Toms Andersons HC La Chaux-de-Fonds/Švaj.-2

Eduards Tralmaks Rytíři Kladno/ČR

Filips Buncis Odense Bulldogs/Dán.

Felikss Gavars St. Lawrence Univ./NCAA

Haralds Egle HK 32 Liptovský Mikuláš/SR

Martins Lavinš Univ. of New Hampshire/NCAA

Kristaps Skrastins Univ. of New Hampshire/NCAA

Glebs Prohorenkovs Niagara Univ./NCAA

Anri Ravinskis HPK/Fín.

Rainers Rullers Rensselaer Polytech. Inst./NCAA

Oskars Batna Mountfield Hradec Králové/ČR

Raimonds Vitolins Miami Univ. (Ohio)/NCAA

Martins Dzierkals Skelleftea AIK/Švéd.

Dans Ločmelis Providence Bruins/AHL

Rudolfs Balcers Zürich Lions/Švaj.