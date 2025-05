ONLINE: Rakúsko - Francúzsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného textového prenosu z MS v hokeji.



Francúzsko



Francúzi podávajú na šampionáte zatiaľ veľmi sympatické výkony. no na svojom konte majú len jeden bodík. Úvodný duel odohrali proti Lotyšsku a zápas mali výborne rozbehnutý. Viedli 1:0, ale po zbytočnej chybe prišli o vedenie a ich súper napokon zápas otočil a zvíťazil 4:1. Druhý duel proti Fínsku bude Francúzov mrzieť ešte veľmi dlho. Necelé tri minúty pred koncom viedli 3:1, ale zápas napokon prehrali 3:4 po predĺžení. Tretí duel proti Kanade to mali veľmi náročné a napokon prehrali 0:5. Svoj posledný duel odohrali proti Slovensku a vo veľmi vyrovnanom zápase napokon padli a prehrali 1:2.



Rakúsko



Rakúsko predvádza na šampionáte výborné výkony. Hneď v prvom zápase veľmi vytrápili fínsky výber a napokon prehrali tesne 1:2. V druhom zápase proti domácim Švédom boli veľmi blízko víťazstva. Necelé tri minúty pred koncom vyhrávali 2:1, ale záver nezvládli a napokon odišli bez bodu. Prehrali 4:2. Svoje prvé body dokázali vybojovať v zápase so Slovenskom. Dokázali vyhrať 3:2 po predĺžení. Rakúšania si to rozdali už aj s Kanadou a po výbornom výkone opäť prehrali. Tento krát 1:5.