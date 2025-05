Slovensko čaká veľmi nepríjemný súper. Bude to súboj na krv, varuje Frühauf

Francúzi vstúpili do turnaja po dvoch prehrách so Slovákmi zo závere prípravy. V prvom stretnutí podľahli Lotyšsku (1:4), no v tom ďalšom boli blízko k obrovskému prekvapeniu.

Slováci deklasovali najbližšieho súpera v generálke na šampionát 8:1. Výkonom sa blysol najmä Adam Sýkora, ktorý strelil tri góly. V priebehu 6 minút a 9 sekúnd zaznamenal najrýchlejší hetrik v histórii reprezentačných zápasov SR.

„Francúzi majú skvelý turnaj, takmer vyhrali nad Fínmi. Bude to náročný zápas a je to úplne iné na majstrovstvách sveta. Musíme sa na to pripraviť. Po troch zápasoch máme niečo odžité a verím, že už sa to zlepší.

Určite sa musíme viac tlačiť do bránky, to nám chýbalo v týchto stretnutiach. Musíme hrať trochu fyzickejšie a snažiť sa prekorčuľovať súpera,“ povedal 20-ročný útočník.