Všetky zákroky boli náročné, hovorí Hlavaj. Országh: Prvá tretina bola rozpačitá

Mislav Rosandič, obranca a autor víťazného gólu SR: „Môj pocit je, že môžeme byť spokojní iba s tromi bodmi do tabuľky. Vyprodukovali sme šance, ale aj oni mali na konci, Samo nás podržal, Francúzi mali dve-tri tutovky. Skúsime si to rozobrať, zápasy idú rýchlo za sebou, neviem, čo spraviť, aby sme mohli byť spokojní aj s predvedenou hrou. Konečne to padlo v presilovke, dúfam, že to bude takto v nej pokračovať.“

Samuel Hlavaj, brankár SR: „Všetky zákroky boli náročné. Francúzi veľa nestrieľali, ale keď už vystrelili, boli to fakt šance. Od prvej tretiny som bol neustále v strehu, aj keď bol puk za našou bránkou. Dva dni voľna určite padnú vhod, veľa chalanov je zničených, treba zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy.“

Matúš Sukeľ, kapitán SR: „Som veľmi rád, že sme to ubojovali a máme tri body. Bol to ťažký zápas, asi nie veľmi pohľadný pre diváka. Je to náročné, klzisko je široké, ten pohyb je k tomu potrebný. Nebola to ideálna hra z našej strany, ale vybojovali sme to. Kredit patrí chalanom, že to odmakali do konca a robili všetko pre to, aby sme vyhrali.“

