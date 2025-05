Chýba zdravé nahnevanie sa. Proti Kanade by to dopadlo veľmi zle (Hokejový BOSS)

Mne osobne na hre chýba väčšia agresivita v osobných súbojoch a v napádaní. Take zdravé, prospešné nahnevanie sa. Niekedy to pôsobí odovzdane, aj keď viem, že chalani dávajú zo seba maximum.

Fanúšik očakával možno viac, ale tabuľke to nateraz stačí. Náš cieľ je stále štvrťfinále a proti Francúzom sme k nemu spravili dôležitý krok.

Stále je v istých fázach hry enormne vidieť našu neskúsenosť z veľkých zápasov. Striedanie po strelenom góle, začiatky tretín, prechod do útočného pásma v presilovke, to sú tie fázy keď to nejde ideálne. Našťastie, Hlavaj mužstvo výrazne podržal v kľúčových momentoch.

Napriek všetkému, výsledok 2:1 je plne zaslúžený. Mali sme viac z hry, presiloviek šancí i streleckých pokusov. Tri body z duelu proti Francúzom môžu byť v konečnom dôsledku zlaté.