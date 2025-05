ONLINE: Francúzsko - Švédsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Francie má na letošním světovém šampionátu druhou nejlepší přesilovku, když dokázala využít čtyři ze čtrnácti přesilových her a její úspěšnost je 28,6 %. Zároveň jsou Les Bleus po Slovensku druhým nejčastěji vylučovaným týmem. Francouzi už letos nasbírali 57 trestných minut. Švédové doma působí velice suverénním dojmem a až na duel proti Rakousku, proti němuž předvedli v závěru senzační obrat, procházejí turnajem jako nůž máslem. Pomáhá jim v tom i velká disciplinovanost. Švédové byli na letošním mistrovství světa vyloučeni jen čtyřikrát a společně s Kanadou jsou během oslabení stoprocentní.

Francie má na letošním světovém šampionátu druhou nejlepší přesilovku, když dokázala využít čtyři ze čtrnácti přesilových her a její úspěšnost je 28,6 %. Zároveň jsou Les Bleus po Slovensku druhým nejčastěji vylučovaným týmem. Francouzi už letos nasbírali 57 trestných minut. Švédové doma působí velice suverénním dojmem a až na duel proti Rakousku, proti němuž předvedli v závěru senzační obrat, procházejí turnajem jako nůž máslem. Pomáhá jim v tom i velká disciplinovanost. Švédové byli na letošním mistrovství světa vyloučeni jen čtyřikrát a společně s Kanadou jsou během oslabení stoprocentní.