Slováci opäť zaspali a takmer na to doplatili. Hrali sme hrozne, priznal Kňažko

„Na takejto úrovni sa nám to nemôže stávať,” hodnotí obranca Samuel Kňažko.

Napriek tomu, že Slováci strelili prvý gól, ktorý by mal tím ukľudniť, stal sa presný opak. Francúzi dokázali vyrovnať. Vykúpenie prišlo v polovici 3. tretiny, keď skóroval Rosandič.

Už v druhom zápase po sebe ste mali pomalší štart do zápasu. Ako by ste to zhodnotili?

Na takejto úrovni sa nám nemôže stávať, že zaspíme úvod. Dvakrát po sebe. Tieto zápasy musíme vyhrávať.