Slovenskí hokejisti sa strachovali o výsledok až do konca. S Francúzskom získali dôležité body

Samuel Kňažko, obranca SR: „Nemôže sa nám stávať na takejto úrovni už druhýkrát za sebou, že zaspíme začiatok. Tieto zápasy musíme vyhrávať a ja si myslím, že keď hráme náš najlepší hokej, tak by sme tieto zápasy mali zvládať tak 4:0 a nie tesne 2:1 a triasť sa o výsledok do poslednej minúty. Štarty do zápasov musíme zlepšiť, lebo proti Kanade, Lotyšom a Fínom to určite nebude stačiť na víťazstvo.“

Dávid Mudrák, obranca SR: „Úvod bol rozháraný z oboch strán. Na konci sme ukázali tímového ducha a verím, že sa to prenesie do ďalších zápasov. Myslím si, že každý hráč hrá pre tím a znak na hrudi. Keď sa zomkneme a budeme hrať ako tím, blokovať strely a pomáhať brankárom, tak môžeme vyhrať ešte nejaké zápasy.“

Adam Sýkora, útočník SR: „Bol to veľmi ubojovaný výsledok. Hrali sme o neho od začiatku do konca. Vedeli sme, že potrebujeme tieto tri body do tabuľky. Podarilo sa nám to a myslím si, že sme nechali na ľade všetko.“

Samuel Takáč, útočník SR: „Niekedy môžete hrať perfektný zápas a prehráte ho. Dnes je dôležité, že sme ho vyhrali a body do tabuľky sa počítajú. Verím, že takéto víťazstvo vie nakopnúť tím a dať mu silu do ďalšieho priebehu turnaja.“

Pavol Regenda: „Chcem vyhrávať zápasy a je to náročné, keď sa nedarí. Niekedy by som sa mohol trochu krotiť. Zápas bol od začiatku trochu napätý, pretože sme vedeli o čo hráme. Francúzi majú veľmi bojovný tím a na konci vznikla šarvátka, kde skákali do Hrehorčáka. Sme však tím a podržíme sa. Je to zdravá emócia.“

Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Dôležité víťazstvo pre nás. Boli sme trochu nervózni, hlavne na začiatku, chalani chceli, ale príliš veľká nervozita im zväzovala ruky. Prvá tretina bola rozpačitá. Vychádzalo to z príliš veľkého chcenia, potrebovali sme sa upokojiť, niektoré veci sme pomenili. Napokon sme našli cestu k víťazstvu, tri body sú veľmi cenné. Treba dať kredit aj Francúzom, hrali dobre, bolo vidieť, že v závere už trochu nezvládali.“

Mislav Rosandič, obranca a autor víťazného gólu SR: „Môj pocit je, že môžeme byť spokojní iba s tromi bodmi do tabuľky. Vyprodukovali sme šance, ale aj oni mali na konci, Samo nás podržal, Francúzi mali dve-tri tutovky. Skúsime si to rozobrať, zápasy idú rýchlo za sebou, neviem, čo spraviť, aby sme mohli byť spokojní aj s predvedenou hrou. Konečne to padlo v presilovke, dúfam, že to bude takto v nej pokračovať.“

Samuel Hlavaj, brankár SR: „Všetky zákroky boli náročné. Francúzi veľa nestrieľali, ale keď už vystrelili, boli to fakt šance. Od prvej tretiny som bol neustále v strehu, aj keď bol puk za našou bránkou. Dva dni voľna určite padnú vhod, veľa chalanov je zničených, treba zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy.“

Matúš Sukeľ, kapitán SR: „Som veľmi rád, že sme to ubojovali a máme tri body. Bol to ťažký zápas, asi nie veľmi pohľadný pre diváka. Je to náročné, klzisko je široké, ten pohyb je k tomu potrebný. Nebola to ideálna hra z našej strany, ale vybojovali sme to. Kredit patrí chalanom, že to odmakali do konca a robili všetko pre to, aby sme vyhrali.“