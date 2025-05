Tak málo ľudí prišlo na Slovákov iba vo Fínsku. Sýkora: Chceme bodovať aj proti favoritom

Vyhliadky do ďalšieho priebehu turnaja však nie sú veľmi optimistické. Po Francúzoch prídu ešte veľmi silní Kanaďania (sobota), húževnatí Lotyši (nedeľa), na koniec kvalitní Fíni (utorok).

Pre nás bolo dôležité, že sme sa v druhej tretine vrátili do zápasy, skonsolidovali sa a našli sme cestu k víťazstvu," hodnotil zápas tréner Vladimír Országh.

Jeho prianie vypočuli zverenci trénera Országha od druhej tretiny a napokon vydreli tesné víťazstvo.

"Možno máme zo súperov príliš veľký rešpekt. Ideme do zápasu s tým, že ho musíme vyhrať a to nám zväzuje ruky," hľadal dôvody zlých štartov do zápasov útočník Adam Sýkora.