Nemusí to byť vždy pekné, vravel Országh v šatni: To, prečo sme sem prišli, nás ešte len čaká

ŠTOKHOLM. Niektorí neprajníci im predpovedali boj o záchranu, no namiesto toho majú slovenskí hokejisti reálnu šancu na postup do štvrťfinále.

"Gratulujem k víťazstvu. Boli tam veci, ktoré vieme robiť lepšie, ale podstatný je konečný výsledok. Chalani, nemusí to byť vždy pekné, ale dôležité sú body na konci a my ich dnes máme tri," povedal rodák z Banskej Bystrice.

Veľmi dôležité bolo aj zvládnuté oslabenie necelých osem minút pred koncom, keď sa trochu zbytočne nechal vylúčiť Pavol Regenda.

"Ešte raz to poviem, nemusí to byť vždy pekné, ale dobré mužstvo si nájde cestu k víťazstvu, aj keď to nie je také, ako by sme si predstavovali.

A toto dobré mužstvo je. Treba si veriť a ísť ďalej. Všetko máme vo svojich rukách a nemusíme sa na nikoho spoliehať," uviedol tréner.

VIDEO: Príhovor Vladimíra Országha po víťazstve nad Francúzskom