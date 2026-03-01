Slávne Olympico patrilo Marseille. Greif trikrát inkasoval, hrdinom bol nestarnúci útočník

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: REUTERS)
1. mar 2026 o 22:51
Lyon pritom viedol 1:0 i 2:1.

Futbalisti Olympique Lyon v zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom prehrali v 24. kole Ligue 1 na pôde Olympique Marseille 2:3, hoci dvakrát viedli.

V tabuľke sú tretí s 12-bodovou stratou na vedúci Paríž Saint-Germain. O triumfe Marseille rozhodol v 90.+1 minúte svojím druhým gólom Pierre-Emerick Aubameyang. 

Lyon po góloch Corentina Tolissa a Remiho Himberta dvakrát viedol, ale dva presné zásahy Aubameyanga v záverečných 10 minútach znamenali obrat domáceho tímu.

Mužstvo slovenského brankára po sérii 13 súťažných víťazných zápasov druhýkrát za sebou vo francúzskej lige prehralo a opäť trikrát inkasovalo.

Hráči Paríža FC ukončili šesťzápasovú sériu bez víťazstva. V nedeľnom stretnutí 24. kola Ligue 1 triumfovali nad OGC Nice 1:0. Víťazný gól strelil v 26. minúte reprezentant Zimbabwe Marshall Munetsi.

Nathan Ngoy zariadil výhru Lille nad Nantes 1:0, keď sa presadil v nadstavenom čase druhého polčasu. Oslabený Brest triumfoval na trávniku posledného FC Metz 1:0.

Ligue 1 - 24. kolo

Olympique Marseille - Olympique Lyon 3:2 (0:1)

Góly: 81. a 90+1. Aubameyang, 53. Paixao - 3. Tolisso, 76. Himbert

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Paríž FC - OGC Nice 1:0 (1:0)

Gól: 26. Munetsi, ČK: 90.+5 De Smet (Paríž) po 2. ŽK

OSC Lille - FC Nantes 1:0 (0:0)

Gól: 90.+4 Ngoy

FC Lorient - AJ Auxerre 2:2 (2:2)

Góly: 19. a 29. Dieng - 1. Senaya, 24. Casimir

FC Metz - Stade Brest 0:1 (0:0)

Gól: 69. Ajorque, ČK: 22. Guindo (Brest)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Slávne Olympico patrilo Marseille. Greif trikrát inkasoval, hrdinom bol nestarnúci útočník
    dnes 22:51
