Slávne Olympico patrilo Marseille. Greif trikrát inkasoval, hrdinom bol nestarnúci útočník

Futbalisti Olympique Lyon v zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom prehrali v 24. kole Ligue 1 na pôde Olympique Marseille 2:3, hoci dvakrát viedli.
V tabuľke sú tretí s 12-bodovou stratou na vedúci Paríž Saint-Germain. O triumfe Marseille rozhodol v 90.+1 minúte svojím druhým gólom Pierre-Emerick Aubameyang.
Lyon po góloch Corentina Tolissa a Remiho Himberta dvakrát viedol, ale dva presné zásahy Aubameyanga v záverečných 10 minútach znamenali obrat domáceho tímu.
Mužstvo slovenského brankára po sérii 13 súťažných víťazných zápasov druhýkrát za sebou vo francúzskej lige prehralo a opäť trikrát inkasovalo.
Hráči Paríža FC ukončili šesťzápasovú sériu bez víťazstva. V nedeľnom stretnutí 24. kola Ligue 1 triumfovali nad OGC Nice 1:0. Víťazný gól strelil v 26. minúte reprezentant Zimbabwe Marshall Munetsi.
Nathan Ngoy zariadil výhru Lille nad Nantes 1:0, keď sa presadil v nadstavenom čase druhého polčasu. Oslabený Brest triumfoval na trávniku posledného FC Metz 1:0.
Ligue 1 - 24. kolo
Olympique Marseille - Olympique Lyon 3:2 (0:1)
Góly: 81. a 90+1. Aubameyang, 53. Paixao - 3. Tolisso, 76. Himbert
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Paríž FC - OGC Nice 1:0 (1:0)
Gól: 26. Munetsi, ČK: 90.+5 De Smet (Paríž) po 2. ŽK
OSC Lille - FC Nantes 1:0 (0:0)
Gól: 90.+4 Ngoy
FC Lorient - AJ Auxerre 2:2 (2:2)
Góly: 19. a 29. Dieng - 1. Senaya, 24. Casimir
FC Metz - Stade Brest 0:1 (0:0)
Gól: 69. Ajorque, ČK: 22. Guindo (Brest)