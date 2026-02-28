Grék sa zaradil na druhé miesto historických tabuliek. Útočil aj na Duplantisov rekord

Z čela tohtoročných svetových tabuliek vymazal práve Duplantisa.

Grécky žrdkár Emmanouil Karalis prekonal na domácom šampionáte v Paianii latku vo výške 617 centimetrov a zaradil sa na druhé miesto historických tabuliek za fenomenálneho Armanda Duplantisa.

Bronzový olympijský medailista z predvlaňajších hier v Paríži sa posunul pred Renaud Lavillenie, ktorý v roku 2014 vytvoril vtedajší svetový rekord výkonom 616 cm.

Karalis v životnej súťaži najprv na prvý pokus preskočil 607 cm a z čela tohtoročných svetových tabuliek vymazal Duplantisa.

VIDEO: Karalisov úspešný pokus

Potom si nechal nastaviť latku na 617 cm a uspel na druhý pokus. Dvakrát sa rozbehol aj proti latke vo výške 631 cm, no Duplantisov svetový rekord z minuloročných majstrovstiev sveta, kde sám skončil druhý, neprekonal.

Karalis si osobné maximum zlepšil o deväť centimetrov. Z piateho miesta historických tabuliek sa posunul vedľa Lavillenieho a zároveň pred legendárneho Sergeja Bubka (615).

