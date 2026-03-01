Lyžiarske svahy prichádzajú o skúsené meno. Medailista z MS ukončil kariéru

Romed Baumann
Romed Baumann (Autor: TASR/AP)
1. mar 2026 o 14:41
Reprezentoval Rakúsko aj Nemecko.

Romed Baumann ukončil po 22 rokoch vo Svetovom pohári lyžiarsku kariéru.

Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2021 v superobrovskom slalome sa rozlúčil v sobotňajšom zjazde, ktorý bol jeho 387. pretekmi v elitnom seriáli.

Štyridsaťročný rakúsky rodák, ktorý od roku 2019 reprezentoval Nemecko, chcel pôvodne nastúpiť aj v dnešnom super-G, konanie pretekov ale znemožnila nepriazeň počasia.

Baumann v tejto sezóne vybojoval v pretekoch SP len dve umiestnenia v prvej dvadsiatke a nekvalifikoval sa na olympijské hry.

Sobotňajší zjazd, v ktorom si pripísal rekordný 167. štart, nedokončil, keď sa krátko pred cieľom nevošiel medzi bránky. Potom priznal, že už nie je ochotný pretekať na hranici možností.

"Neriskoval som; neveril som, že sa tam ešte vojdem," povedal otec dvoch detí.

Vo Svetovom pohári má Baumann na konte dve víťazstvá v dnes už zrušenej superkombinácii. V roku 2013 získal v kombinácii bronzovú medailu na majstrovstvách sveta.

