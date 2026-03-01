Nitra si zaistila pohár pre víťaza základnej časti. Poprad s takmer istotou štvrťfinále

Na snímke zľava brankár Nitry Šika Gadzhiev a Andrej Kudrna (Zvolen).
Fotogaléria (14)
Na snímke zľava brankár Nitry Šika Gadzhiev a Andrej Kudrna (Zvolen). (Autor: TASR)
TASR|1. mar 2026 o 20:24
Pozrite si súhrn výsledkov 52. kola Tipsport ligy.

Dve kolá pred koncom základnej časti Tipsport ligy sa rozhodlo o tom, že hokejisti Nitry si preberú pohár Dušana Pašeka. Stačila im k tomu aj prehra 4:5 po predĺžení vo Zvolene v zápase 52. kola.

Prenasledovateľ „corgoňov“ bratislavský Slovan totiž prehral doma s Popradom 2:3 po nájazdoch a Nitru už nemôže nikto predbehnúť.

Rozhodnuté bolo pred nedeľnými zápasmi aj o účastníkoch baráže o udržanie sa v najvyššej súťaži. Jeden z nich Trenčín prehral v Liptovskom Mikuláši 2:4 a druhý účastník Prešov nedal doma Spišiakom ani gól, prehral 0:4.

Fotogaléria zo zápasu HKM Zvolen - HK Nitra (Tipsport liga, 52. kolo)
Na snímke zľava brankár Nitry Šika Gadzhiev a Andrej Kudrna (Zvolen) počas 52. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Nitra 1. marca 2026 vo Zvolene.
Na snímke Adam Kalman (Nitra) počas 52. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Nitra 1. marca 2026 vo Zvolene.
Na snímke hlavný tréner HK Nitra Andrej Kmeč počas 52. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Nitra 1. marca 2026 vo Zvolene.
Na snímke potýčka pred bránou Nitry počas 52. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Nitra 1. marca 2026 vo Zvolene.
6 fotografií
Na snímke zľava Arnaud Durandeau (Zvolen), Elias Carmicheal (Nitra) a brankár Nitry Šika Gadzhiev počas 52. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Nitra 1. marca 2026 vo Zvolene.Na snímke Marko Stacha (Nitra) počas 52. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Nitra 1. marca 2026 vo Zvolene.

Pre zverencov Kaia Suikkanena to bola už trinásta prehra v sérii. Spišiaci si naopak zachovali šancu na prienik do prvej šestky, ale musia vo zvyšných dvoch zápasoch bodovať naplno a čakať, že Poprad v oboch prehrá.

Fotogaléria zo zápasu HC Prešov - HK Spišská Nová Ves (Tipsport liga, 52. kolo)
Na snímke sprava brankár Edwin Olofsson (Prešov) a Marek Viedenský (Spišská Nová Ves) v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves.
Na snímke sprava Rihards Bukarts (Prešov) a Šimon Groch (Spišská Nová Ves) v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves.
Na snímke tréner HC Prešov Kai Petri Suikkanen v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 1. marca 2026 v Prešove.
Na snímke tréner HK Spišská Nová Ves Tommi Hämäläinen v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 1. marca 2026 v Prešove.
8 fotografií
Na snímke zľava Lukáš Hamráček (Prešov) a Dávid Romaňák (Spišská Nová Ves) v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 1. marca 2026 v Prešove.Na snímke radosť hráčov HK Spišská Nová Ves po góle v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 1. marca 2026 v Prešove. Na snímke sprava Martin Semaňák (Prešov) a Patrick Savoie (Spišská Nová Ves) v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 1. marca 2026 v Prešove.Na snímke s pukom Dalibor Bortňák (Prešov) v zápase 52.kola hokejovej Tipos extraligy HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 1. marca 2026 v Prešove.

Košičania môžu ešte preskočiť Slovan na druhom mieste, na Bratislavčanov strácajú tri body. Oceliari zvíťazili v Banskej Bystrici 2:0. Štvrtá Žilina zdolala Michalovce 2:1 po predĺžení. Vlci potvrdili týmto úspechom 4. miesto v tabuľke, Dukla sa naopak posunula za Zvolen na 10. miesto.

Tipsport liga - 52. kolo:

Banská Bystrica – Košice 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Góly: 9. M. Lunter (Šedivý, Repčík), 15. M. Lunter (Chovan, Ferenc).

Slovan Bratislava - Poprad 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 23. Královič (Takáč, Nijhoff), 45. Elson (Dmowski, Nijhoff) - 28. Calof (Sproul, Cracknell), 55. Sproul (Šotek, Suchý), rozh. nájazd Šotek.

Prešov – Spišská Nová Ves 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Góly: 11. Števuliak (Žiak, Giroux), 23. McIsaac (Savoie, Viedenský), 24. Savoie (Martel, Ališauskas), 55. Martel (McIsaac, Savoie).

Liptovský Mikuláš – Trenčín 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Góly: 11. Nespala (Robertson, Kozák), 36. Nespala (Robertson, Šandor), 39. Vankúš (Nespala, Bily), 60. Tritt – 4. S. Hain, 5. Krajč (Bezúch, Lapšanský)

Zvolen – Nitra 5:4 (1:0, 1:3, 2:1 – 1:0)

Góly: 20. L. Lunter (Berger, Kudrna), 24. Durandeau (Cassels), 46. Kudrna (L. Lunter, Šramaty), 60. Kudrna (Berger, Cassels), 62. Berger (Marcinek, Hecl) – 28. Krištof (Čederle, Passolt), 28. Lacka (Čederle), 36. Buček (Paulovič, Mezei), 49. Hrnka (Kováč, Graham). 

Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 18. Korenčík (Senyshyn), 63. Walega (Chicoine, Tkáč) – 36. Roy (Virtanen)

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 20:24
