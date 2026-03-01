Nitra si zaistila pohár pre víťaza základnej časti. Poprad s takmer istotou štvrťfinále

Dve kolá pred koncom základnej časti Tipsport ligy sa rozhodlo o tom, že hokejisti Nitry si preberú pohár Dušana Pašeka. Stačila im k tomu aj prehra 4:5 po predĺžení vo Zvolene v zápase 52. kola.
Prenasledovateľ „corgoňov“ bratislavský Slovan totiž prehral doma s Popradom 2:3 po nájazdoch a Nitru už nemôže nikto predbehnúť.
Rozhodnuté bolo pred nedeľnými zápasmi aj o účastníkoch baráže o udržanie sa v najvyššej súťaži. Jeden z nich Trenčín prehral v Liptovskom Mikuláši 2:4 a druhý účastník Prešov nedal doma Spišiakom ani gól, prehral 0:4.
Pre zverencov Kaia Suikkanena to bola už trinásta prehra v sérii. Spišiaci si naopak zachovali šancu na prienik do prvej šestky, ale musia vo zvyšných dvoch zápasoch bodovať naplno a čakať, že Poprad v oboch prehrá.
Košičania môžu ešte preskočiť Slovan na druhom mieste, na Bratislavčanov strácajú tri body. Oceliari zvíťazili v Banskej Bystrici 2:0. Štvrtá Žilina zdolala Michalovce 2:1 po predĺžení. Vlci potvrdili týmto úspechom 4. miesto v tabuľke, Dukla sa naopak posunula za Zvolen na 10. miesto.
Tipsport liga - 52. kolo:
Banská Bystrica – Košice 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Góly: 9. M. Lunter (Šedivý, Repčík), 15. M. Lunter (Chovan, Ferenc).
Slovan Bratislava - Poprad 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 23. Královič (Takáč, Nijhoff), 45. Elson (Dmowski, Nijhoff) - 28. Calof (Sproul, Cracknell), 55. Sproul (Šotek, Suchý), rozh. nájazd Šotek.
Prešov – Spišská Nová Ves 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 11. Števuliak (Žiak, Giroux), 23. McIsaac (Savoie, Viedenský), 24. Savoie (Martel, Ališauskas), 55. Martel (McIsaac, Savoie).
Liptovský Mikuláš – Trenčín 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Nespala (Robertson, Kozák), 36. Nespala (Robertson, Šandor), 39. Vankúš (Nespala, Bily), 60. Tritt – 4. S. Hain, 5. Krajč (Bezúch, Lapšanský)
Zvolen – Nitra 5:4 (1:0, 1:3, 2:1 – 1:0)
Góly: 20. L. Lunter (Berger, Kudrna), 24. Durandeau (Cassels), 46. Kudrna (L. Lunter, Šramaty), 60. Kudrna (Berger, Cassels), 62. Berger (Marcinek, Hecl) – 28. Krištof (Čederle, Passolt), 28. Lacka (Čederle), 36. Buček (Paulovič, Mezei), 49. Hrnka (Kováč, Graham).
Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 18. Korenčík (Senyshyn), 63. Walega (Chicoine, Tkáč) – 36. Roy (Virtanen)
