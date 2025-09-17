ONLINE: 5. deň na MS v atletike 2025 dnes, poobedný program LIVE (Zapletalová, Ledecká)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, dnes pokračujú piatym súťažným dňom.
V akcii budú aj slovenské bežkyne Emma Zapletalová a Daniela Ledecká. Obe sa predstavia v semifinále behu na 400 m cez prekážky, ktorý je na programe približne o 14.00 hod.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (5. deň, Tokio, výsledky, streda, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
17.09.2025 o 12:05
Večerný program
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
12:05 Trojskok mužů, kvalifikace
12:10 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Jakub Vadlejch, Martin Konečný)
12:25 Skok o tyči žen, finále (Amálie Švábíková)
12:30 200m žen, rozběhy
13:15 200m mužů, rozběhy (Tomáš Němejc)
13:49 Skok do dálky mužů, finále
14:03 400m překážek žen, semifinále
14:30 400m překážek mužů, semifinále
14:57 3000m překážek žen, finále
15:20 1500m mužů, finále
12:05 Trojskok mužů, kvalifikace
12:10 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Jakub Vadlejch, Martin Konečný)
12:25 Skok o tyči žen, finále (Amálie Švábíková)
12:30 200m žen, rozběhy
13:15 200m mužů, rozběhy (Tomáš Němejc)
13:49 Skok do dálky mužů, finále
14:03 400m překážek žen, semifinále
14:30 400m překážek mužů, semifinále
14:57 3000m překážek žen, finále
15:20 1500m mužů, finále
Prenos
Program
12:05 Trojskok mužů, kvalifikace
12:10 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Jakub Vadlejch, Martin Konečný)
12:25 Skok o tyči žen, finále (Amálie Švábíková)
12:30 200m žen, rozběhy
13:15 200m mužů, rozběhy (Tomáš Němejc)
13:49 Skok do dálky mužů, finále
14:03 400m překážek žen, semifinále
14:30 400m překážek mužů, semifinále
14:57 3000m překážek žen, finále
15:20 1500m mužů, finále
12:05 Trojskok mužů, kvalifikace
12:10 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Jakub Vadlejch, Martin Konečný)
12:25 Skok o tyči žen, finále (Amálie Švábíková)
12:30 200m žen, rozběhy
13:15 200m mužů, rozběhy (Tomáš Němejc)
13:49 Skok do dálky mužů, finále
14:03 400m překážek žen, semifinále
14:30 400m překážek mužů, semifinále
14:57 3000m překážek žen, finále
15:20 1500m mužů, finále
Mistrovství světa v atletice nabídne ve středu opět pouze večerní blok disciplín. A z českého pohledu se bude jednat o hodně zajímavý den. Poté, co v úterý vybojoval výškař Jan Štefela bronzovou medaili, půjde do akce ve finále další české želízko v ohni. Jedná se o tyčkařku Amálii Švábíkovou, která bude zápolit o cenné kovy proti třinácti dalším tyčkařkám.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:05.