ONLINE: Montreal Canadiens - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Slafkovský, Fehérváry)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Washington Capitals dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský, za hostí nastúpi obranca Martin Fehérváry.
Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.
NHL 2025/2026
01.03.2026 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Washingtonom Capitals.
Montreal nezažil najlepší návrat po olympijskej prestávke, keď nestačili na New York Islanders 3:4 po predĺžení. Napriek tomu okupujú vo vyrovnanej Východnej konferencii horné priečky.
Washington sa vrátil po olympiáde víťazne, ale tento duel bude pre nich druhým za dva dni, čo sa môže na únave tímu podpísať. V nabitej Východnej konferencii sa môžu víťazstvom či prehrou posunúť o niekoľko priečok nahor alebo nadol.
V oboch doterajších meraniach síl sa z víťazstva radovali hráči Washingtonu po výsledkoch 8:4 a 3:2 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
