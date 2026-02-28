ONLINE: St. Louis Blues - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Dvorský, Nemec)

Hokejisti tímov St. Louis Blues a New Jersey Devils dnes v noci hrali ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí proti sebe nastúpia dvaja slovenskí hokejisti. Na strane domácich slovenský útočník Dalibor Dvorský a na strane hostí obranca Šimon Nemec.
St. Louis Blues - New Jersey Devils (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, Dalibor Dvoský)
NHL 2025/2026
28.02.2026 o 23:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose zo zápasu zámorskej NHL, keď sa proti sebe postaví St. Louis Blues a New Jersey Devils.
Sledovať budeme aj súboj slovenských zástupcov, keď sa proti sebe postavia dvaja krajania – na domácej strane útočník Dalibor Dvorský a na opačnej strane za diablov obranca Šimon Nemec.
Stretnutie sa začne o 23:00.
