Aká krajina, také PSG - Bayern a najkrajší štadión v druhej lige (tréneroviny)

Dráma bude do posledného kola. Spartak porazil rozlúčkovým gólom Miša Ďuriša Žilinu, vďaka čomu mu na druhé miesto v lige stačí o týždeň v Dunajskej Strede neprehrať. Ale to je len také predjedlo k boju o záchranu.
Skalici stačí doma poraziť Ružomberok a obidva tímu majú ligu v suchu aj o rok. V priamom súboji o vypadnutie si to vo ViOn Aréne rozdá Komárno s Prešovom.
Pri biednej forme fialového mužstva z kraju melónov a kukurice to vyzerá tak, že sa druhá liga môže tešiť na jeden krásny nový štadión.
FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:0
5 525 divákov
Zápas kola sa hral v Prešove a toľko radosti nebolo na východe krajiny, ani keď Mikuláš Vareha v učebnici biológie našiel lykožrúta, na ktorého zobral viac vratiek na DPHčke ako Kočner. A domáce mužstvo zmietlo Skalicu jednoznačne 3:0, čím poslalo na dno tabuľky Komárno a dostalo sa na dva body k svojmu súperovi.
V poslednom kole má Skalica doma Ružomberok, bitka o všetko sa odohrá v Zlatých Moravciach medzi Komárnom a Prešovom.
Na výlet na východ nebude v dobrom spomínať Marek Ujlaky. V 26. minúte mal čistú loptu na odkop, ale čakal asi na to, kedy Komárno dostavia štadión, ľavačkou si ju pri odkope odkopol a Regáli otvoril skóre. Na 2:0 to uzavrel Jano Bernát a vtedy Skalica vyzerala tak, že sa už mentálne pripravuje na Ružomberok.
Hosťom vyšiel výborne aj vstup do druhého polčasu, pas na Barbosu síce letel asi minútu, ale obrana hostí sa tým nenechala zaskočiť a nechala útočníka Prešova definitívne zápas zlomiť.
Prešov v zápase vyzeral tak, ako keby už konečne pochopil, že toto je tá posledná šanca. A treba povedať, že mať Prešov v lige, v ktorej na niektoré štadióny pravidelne chodí do 400 divákov, je viac ako nevyhnutné.
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0
6 257 divákov
Spartak zápas poňal ako rozlúčku s Mišom Ďurišom a so snahou si definitívne zaistiť miesto v Konferenčnej lige. To takým šošonom išlo už len o to, či Faškovi pomôžu ku kráľovi strelcov teraz, alebo až o týždeň doma.
V prvom polčase vyhrávala snaha, čisté gólové šance by spočítal a dokonca aj vynásobil aj volič ĽSNS. Že v Trnave naozaj nemajú radi Šilera, dokázala celá obranná línia v 31. minúte, keď sa pri nakopnutej lopte ponúkal Sabo, Koštrna aj Stojsavljevič, až im do toho vbehol Faško. Ale nemá tú formu z jesene chalan.
Odchod do polčasových bufetov spestrila Trnava fanúšikom sériou delostreleckých pokusov spoza šestnástky. V druhom polčase si Martin Vantruba so spoluhráčmi dohodol, že keď už sa blíži koniec sezóny, treba pozbierať zákroky do zostrihov.
V priebehu šiestich minút kryl bomby Adanga, Szanthoá a Bzdyla. Spartak to skúšal cez dlhé lopty a štandardky. Jureškinov priamy kop si skoro obrana Žiliny zrazila do brány, ale aj Sváček bol v nedeľu pripravený na jednania o novej zmluve.
Peknú akciu Škrba s Metsokom kryl Hranica a Stojsavljevičov volej z otočky hádam neublížil nikomu na Trojičnom námestí. A keď to už vyzeralo tak, že sa gólu nikto nedočká, fauloval Roginič práve stopéra Trnavy. A k penalte sa postavil Erik Sabo.
Ktorému ju síce Sváček chytil, ale cez Metsoka a Saba sa lopta dostala k Mišovi Ďurišovi, ktorý urobil to, čo vie najlepšie.
MFK Ružomberok - AS Trenčín 4:3
1 448 divákov
Ružomberok je už definitívne zachránený. A vybojoval si to sám. Ako sa hovorí, aká krajina, také PSG - Bayern. 7 gólová prestrelka s hetrikom Davida a víťazným gólom v nadstavenom čase bola najzábavnejším zápasom kola. SFZ by ale malo vystaviť faktúru za preplatok na VARe.
Ak by bol na lavičke hostí legendárny Ivan Gauád v TOP forme, zahrá si s novinármi na tlačovke letí, letí, všetko letí. Ricardo Moniz sa trocha popýtal na výklad pravidiel, ale jeho mužstvo má už nejaký ten týždeň ligu len ako spestrenie víkendu, tak veľmi nehrýzol.
Prvý Davidov gól prišiel ako blesk z jasného neba. Hugo Pavek z prvej poslal center za obranu, ktorý David upratal za Húsku. Trenčín mal šance, ale pri bránení pred gólom Hladíka si zaslúžia po Pohode upratovať celé letisko.
Trenčín však mal v zápase Davida, ktorý si 24. minúte nabehol na pas Dioufa z vlastnej šestnásty a prehodil Húsku.
Radosť hosťom nevydržala ani 10 minút, keď Bačík poslal loptu cez pokutové územie a vyrovnal Jevoš. Lenže Pavekovu strelu už o pár minút krásnou robinsonádou vyrazil Kostl a z penalty dával na 2:3 znovu David.
Jedna penalta bola málo a tak sa pískala aj na druhej strane. Celkom zaujímavá. Chrien pálil do Paveka od ktorého tela sa lopta odrazila do ruky. Ako by povedal Glück, toto by mala byť nie penalta. Ale bola a Murgaš vyrovnal.
Do polčasu získal ešte jednu penaltu Trenčín, po lakti Mašeka. Lukáš Dzivjak ju odpískal a potom sám seba pri monitore presvedčil, že to tak nemyslel.
V druhom polčase mal rozhodnutie na kopačke Mikulaj, červenú kartu mohol vidieť po faule na Kelemena Diouf a preto sa na rozhodnutie čakalo až do 93. minúte. Nie z penalty, ale po Chobotovej prihrávke rozhodol Tučný.
FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:2
1 267 divákov
Slovan sa na ligu nevykašlal ani s titulom vo vrecku a na lavičke mu stále sedel Vlado Weiss. Aj keď teda v jednom z podcastov sa o voľný flek viackrát prihlásil aj Martin Ševela.
Ale tak ktovie, či komisia, ktorá o tom rozhoduje, počúva podcasty, alebo stále čaká len na S mikrofónom za futbalom.
Ak je v základe Sharani Zuberiu, treba buď zvýšiť odbehané kilometre mužstva bez lopty, alebo tréner rotuje.
Čaro stredného Slovenska zažil aj Matsuoka a na hrote útoku Slovan vyskúšal reklamovať Yirajanga. A Sharani toho veľa nenabehal, už v siedmej minúte ho stehenný sval zradil rovnako ako prvý dotyk a menil ho Cruz.
Slovan inak začal lepšie. Čo proti dnešnej Podbrezovej nie je zase až také veľké umenie. Ako dobre, že sme ho v lete strelili, povedali si vo VIPke pri prvej šanci Yirajanga. V tlaku pokračoval majster po Makovom rohu a Guramovej hlavičke.
Skóre otvoril Silagadze v 27. minúte, ale ten stál chudák v takom ofsajde, že ho mával aj postranný na druhej polovici ihriska. Podbrezová prečkala prvý polčas, v ktorom lepšia nebola a udrela v tom druhom.
To keď Chyla kolmo vysunul Kováčika, ktorý využil to, že Kashia je asi dvakrát starší a Cruz má k bráneniu vzťah ako Jožo Ráž k motorkám. 1:0.
V 68. minúte sme videli ôsmy div sveta. Tigran má aj pravú nohu, ktorou to spoza šestnástky poslal do vinkla. Sám neveril tomu, čo sa stalo a ku koncu sezóny načasoval formu na letnú dovolenku.
Podbrezová sa snažila ísť za víťazstvom, Slovan si otvárala z pekných pozícií, ale v 93. minúte prišla o všetko po faule na Maroša. Teda zakopnutí Maroša o Lamprehta. Jankovič z penalty 1:2.
FC Košice - KFC Komárno 2:1
4 188 divákov
Komárno má smolu, že nechytilo Košice v týždni, keď Černák šetril svoje kone na finále pohára. V Kontrafakt aréne mu úvod vyšiel ako z partesu.
Prvú akciu síce ešte stihli zblokovať na roh, ale z neho Čerepkai našiel Dimuna a ten nestráženého Madleňáka.
Ganbold neskladal zbrane, krásne vysunul Bayemiho, ktorý sa aj dostal cez Dabrowskeho, ale keby všetko v živote trvalo tak dlho, ako jeho zakončenie, nestačí nám ani tretí pilier. V sklze zachraňoval Magda.
Košice boli aktívnejšie a užívali si, že môžu cez stred ihriska kombinovať. V spodnej šestke sa narozdiel od súbojov s TOP mužstvami ligy cítia ich hráči veľmi komfortne. Prežili aj tyčku po strele Ožvoldu, aby znovu udreli. Sovičovu strelu po peknej akcii stredom ešte Dlubač vyrazil, ale len pred Kovácsa a bolo 2:0.
Úsmevy zamrzli hlavne v Prešove v 70. minúte, keď sa hosťom z Komárna vyplatil pressing. Chybu urobil Kóša a cez Bayemiho sa lopta dostala až ku Ganboldovi. 2:1. Bola to však len jedna z dvoch striel hostí na bránu Košíc a za toto sa remízy nerozdávajú.
MFK Zemplín Michalovce - FK DAC Dunajská Streda 2:1
2 426 divákov
V Dunajskej Strede majú radi napätie a nie je nič lepšie, ako priamy súboj o druhé miesto v poslednom zápase sezóny. To sa Oskarovi musí nechať, je to hráč.
Naopak, Michalovce pri tom, ako prehrávali 0:1 s vidinou toho, že o týždeň budú hlavný chod pri majstrovských oslavách Slovana, asi ani nečakali, že raz preskočia Podbrezovú.
V prvom polčase dominoval pozične DAC, zaknihoval až 10 striel a z toho nula na bránu domácich. Jeho hra bola taká, ako tie jeho fialovo-čierne dresy ktoré vyzerajú ako zo stánku na Makarskej. Michalovce síce v tradične pekných žlto-modrých, ale na zápas sa v prvom polčase nedostavili.
To isté platilo v 52. minúte pri Kmeťovom aute, na ktorý vyskočili asi traja obrancovia naraz a zrazu sa Gueye rútil na brankára. Síce to zakončil ako drevená paleta, ale Park v sklze mu loptu vrátil a bolo 0:1.
DO 70. minúty mohol DAC asi 4-krát uzavrieť zápas. Gueye, Nemanič, zopárkrát Gagua svoje akcie zakončili tak, že by ich mal dať Braňo Fodrek za trest celú cestu domov stáť do uličky. A tak prišiel trest.
V 80. minúte si Michalovce súpera vyťukali ako PIN v bankomate a na konci akcie bol Ahl. Skazu dokonal v 86. Taylor - Hart, keď obranu súpera povozil na veľkom reťazáku.
