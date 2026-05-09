Michalovce zažehnali čiernu sériu. Dunajskej Strede ukradli výhru za šesť minút

Zľava hráči Michaloviec Park Tae-rang, Polydefkis Volanakis a Christos Makrygiannis (Autor: Tlačová agentúra SR)
Sportnet, TASR|9. máj 2026 o 19:57
Zemplínčania bodovali naplno po štyroch prehrách v rade.

Niké liga - 9. kolo skupiny o titul

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:0)

Góly: 80. Ahl, 86. Taylor-Hart - 54. Gueye

Rozhodovali: Choreň - Zemko, Halíček, ŽK: Volanakis, Park - Kačaraba.

Michalovce: Lukáč - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Čurma (73. Ramos), Bednár, Cottrell (90. Zubairu), Lemiško - Ahl, Danko (16. Taylor-Hart), Brosnan (73. Bahi)

DAC: Popovič - Nemanič, Blažek, Kačaraba - Gruber (60. Gagua), Bationo, Diongue (84. Tuboly), Mendez - Kmeť - Gueye (73. Djukanovič), Sylla (46. Ramadan)

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali v sobotňajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy na pôde MFK Zemplín Michalovce 1:2.

V tabuľke skupiny o titul tak nevyužili príležitosť upevniť si druhú pozíciu pred Spartakom Trnava, pred ktorým majú už len trojbodový náskok.

„Andeli“ majú zápas k dobru. Michalovčania ukončili sériu štyroch prehier a posunuli sa na piate miesto.

Dunajská Streda prišla po minulotýždňovej prehre na trávniku Slovana Bratislava (0:1) o šancu na titul a do zostávajúcich dvoch duelov išla s cieľom potvrdiť druhú pozíciu.

V Michalovciach sa jej to aj darilo – dlho bola výrazne aktívnejší tím a v 54. minúte otvoril skóre Abdoulaye Gueye zo Senegalu.

Domácim však patril záver zápasu, najskôr vyrovnal švédsky ofenzívny stredopoliar Hugo Ahl a v 86. minúte sa o obrat postaral Angličan Kido Taylor-Hart.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

