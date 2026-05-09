Michalovce zažehnali čiernu sériu. Dunajskej Strede ukradli výhru za šesť minút

Niké liga - 9. kolo skupiny o titul
MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:0)
Góly: 80. Ahl, 86. Taylor-Hart - 54. Gueye
Rozhodovali: Choreň - Zemko, Halíček, ŽK: Volanakis, Park - Kačaraba.
Michalovce: Lukáč - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Čurma (73. Ramos), Bednár, Cottrell (90. Zubairu), Lemiško - Ahl, Danko (16. Taylor-Hart), Brosnan (73. Bahi)
DAC: Popovič - Nemanič, Blažek, Kačaraba - Gruber (60. Gagua), Bationo, Diongue (84. Tuboly), Mendez - Kmeť - Gueye (73. Djukanovič), Sylla (46. Ramadan)
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali v sobotňajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy na pôde MFK Zemplín Michalovce 1:2.
V tabuľke skupiny o titul tak nevyužili príležitosť upevniť si druhú pozíciu pred Spartakom Trnava, pred ktorým majú už len trojbodový náskok.
„Andeli“ majú zápas k dobru. Michalovčania ukončili sériu štyroch prehier a posunuli sa na piate miesto.
Dunajská Streda prišla po minulotýždňovej prehre na trávniku Slovana Bratislava (0:1) o šancu na titul a do zostávajúcich dvoch duelov išla s cieľom potvrdiť druhú pozíciu.
V Michalovciach sa jej to aj darilo – dlho bola výrazne aktívnejší tím a v 54. minúte otvoril skóre Abdoulaye Gueye zo Senegalu.
Domácim však patril záver zápasu, najskôr vyrovnal švédsky ofenzívny stredopoliar Hugo Ahl a v 86. minúte sa o obrat postaral Angličan Kido Taylor-Hart.
