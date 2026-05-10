Dráma v nadstavenom čase. Trnave zaistil pohárovú Európu lúčiaci sa Ďuriš

Michal Ďuriš
Fotogaléria (6)
Michal Ďuriš (Autor: Facebook/FC Spartak Trnava)
Sportnet, TASR|10. máj 2026 o 21:03 (aktualizované 10. máj 2026 o 21:19)
ShareTweet0

Spartak zdolal Žilinu druhýkrát v sezóne.

Niké liga - 9. kolo skupiny o titul

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (0:0)

Gól: 90.+7 Ďuriš. Rozhodovali: Ruc – Pozor, Štofik, ŽK: Koštrna, Chorcheli, Škrbo, Ďuriš – Adang, Roginič

Diváci: 6257

Spartak: Vantruba – Koštrna (67. Tomič), Sabo, Stojsavljevič, Jureškin – Laušič (77. Procházka), Kratochvíl – Azango (57. Ďuriš), Chorcheli (67. Metsoko), Gong – Kudlička (67. Škrbo)

Žilina: Badžgoň (46. Sváček) – Hranica, Svoboda (90. Kaša), Narimanidze, Bari – Bzdyl – Faško, Adang – Florea (62. F. Kóša), Juliš (62. Prokop), Szánthó (75. Roginič)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľnom zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 1:0.

O triumfe domácich rozhodol v siedmej minúte nadstaveného času Michal Ďuriš. „Andeli“ si definitívne zabezpečili účasť v najlepšej trojke a štart v predkole Konferenčnej ligy.

Trnavčania sa pred záverečným kolom posunuli v tabuľke na druhé miesto o bod pred Dunajskú Stredu. Na štvrtú Žilinu majú štvorbodový náskok, takže „šošoni“ ich už nemôžu predstihnúť.

Fotogaléria zo zápasu Trnava - Žilina (Niké liga - 9. kolo nadstavby)
Vľavo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Žiliny Aleksander Narimanidze
Vľavo hráč Trnavy Roko Jureškin a hráč Žiliny Xavier Adang
Tréner Žiliny Pavol Staňo počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy o titul medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina
Brankár Žiliny Jakub Badžgoň počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy o titul medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina
6 fotografií
Vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Žiliny Michal Svoboda počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy o titul medzi FC Spartak Trnava a MŠK ŽilinaVpravo hráč Trnavy Hilary Gong a hráč Žiliny Timotej Hranica počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy o titul medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina

V druhom polčase oba tímy spálili viacero dobrých šancí. O výsledku sa rozhodlo až v infarktovom závere, keď po zákroku Roginiča na Stojsavljeviča odpísal rozhodca Ruc penaltu.

Sabovi strelu z bieleho bodu vystihol brankár Sváček, no s Trnavou sa lúčiaci Ďuriš loptu zblízka doklepol do siete a zariadil triumf Spartaka.

VIDEO: Tréner Trnavy hodnotí zápas

VIDEO: Tréner Žiliny hodnotí zápas


Hlasy po zápase

Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Začali sme trochu nervózne, súper zmenil systém hry. Potrebovali sme sa adaptovať v rozbehnutej hre. Chlapci však odviedli dobrú prácu. V druhom polčase si vymenili krídla Azanga s Gongom, vytvorili si niekoľko šancí, takisto brankár Vantruba skvele zachytal a podržal nás v kľúčových momentoch. Na konci sme tlačili a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Sme radi za chlapcov, fanúšikov a Miša Ďuriša. Zaslúžil si takýto zápas pred domácim publikom, je to skvelý človek a skutočný profesionál.“

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Videli sme dobrý zápas, výsledok skončil asi ako všetci očakávali, takže všetko je OK. Na chalanov som hrdý, v oklieštenej zostave sme sa aj po zmene systému prezentovali dobre. Treba im pogratulovať k výkonu.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Vpravo Sebastian Kóša (Košice) a vľavo Martin Boďa (Komárno)
    Vpravo Sebastian Kóša (Košice) a vľavo Martin Boďa (Komárno)
    Niké liga mieri do finále. V hre je druhé miesto a záchranárky súboj o prežitie
    dnes 22:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Dráma v nadstavenom čase. Trnave zaistil pohárovú Európu lúčiaci sa Ďuriš